Garibalde Mendonça e Kitty Lima destacam Sergipe é Aqui em Pedra Mole

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Garibalde Mendonça (PDT ) e a vice-líder do Governo deputada Kitty Lima (Cidadania), destacaram na Sessão Plenária desta quarta-feira (11), a realização da 50ª edição do programa Sergipe é Aqui, no município de Pedra Mole. O programa itinerante do governo estadual já beneficiou mais de 230 mil sergipanos, por meio da execução de 160 tipos de serviços.

“Quero registrar hoje a realização da quinquagésima edição do Sergipe no município de Pedra Mole, uma importante iniciativa do Governo do Estado que leva mais de 170 serviços públicos diretamente a população do município. Além disso, serão assinadas ordens de serviços que garantirão novas obras e investimentos para a cidade, reforçando o compromisso do governo com o cuidado junto às pessoas e o desenvolvimento do nosso querido estado de Sergipe”, observa.

Catrasmóvel

A deputada Kitty Lima falou sobre a importância dos serviços realizados no Sergipe é Aqui. “Eu quero reforçar a importância do castramóvel, já que nasceu do meu sonho e agora o governador Fábio Mitidieri está executando. Sempre é um recorde de público e as pessoas procurando o serviço para castrar os animais é questão de saúde pública. Estou muito feliz e queria estar lá acompanhando com eles, mas estou aqui cumprindo o nosso dever”, observa.

Fotos: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza