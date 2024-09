Garibalde Mendonça homenageia ex-senadora Maria do Carmo Alves

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Garibalde Mendonça (PDT), iniciou a sessão, desta terça-feira (3), prestando uma homenagem a ex-senadora Maria do Carmo Alves. Ele falou em nome da Casa Legislativa, nesta primeira sessão após o ocorrido.

Maria do Carmo Alves morreu no último sábado (31), após lutar contra um câncer no pâncreas. O parlamentar destacou a importância da ex-senadora para a política e para o desenvolvimento social do estado.

“Uma mulher que não apenas marcou a história política de Sergipe, mas também gravou seu nome no coração de todos os sergipanos. Maria do Carmo foi muito mais que uma senadora, foi uma defensora dos direitos humanos e uma batalhadora dedicada ao desenvolvimento social e econômico do nosso estado”, afirmou.

Deputados respeitam um minuto de silêncio

O deputado contou parte do histórico de sua vida, desde seu nascimento em Cedro de São João e o início da vida pública como primeira-dama, ao lado do então governador João Alves Filho, quando se destacou com seu trabalho social, até a eleição como senadora.

“Neste momento difícil, quero expressar minhas condolências aos familiares e amigos de Maria do Carmo. Que sua memória seja sempre lembrada com o respeito e a gratidão que ela merece e que sua trajetória inspire pessoas com seu exemplo de compromisso com o serviço público e dedicação ao próximo”, falou.

Foi realizado um minuto de silêncio em sua homenagem. As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira