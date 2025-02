Garibalde Mendonça solicita ao Governo do Estado uma escola pública no bairro Marivan

Durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (12), o deputado Garibalde Mendonça (PDT) destacou que foi procurado por moradores do bairro Marivan, em Aracaju, pedindo escolas na localidade.

“O bairro Marivan está em constante expansão, e os pais dos alunos que estudam em outras escolas disseram que seus filhos se deslocam em sete ônibus diferentes para outros bairros para conseguirem chegar nas escolas, porque no bairro não tem uma escola, então entrei com uma indicação, solicitando ao Governo do Estado, uma escola naquela localidade”, declarou o deputado em pedido de ‘Pela Ordem’ durante a sessão plenária.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques