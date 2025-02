Garibalde parabeniza Governo de Sergipe e destaca apoio ao esporte

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (6), o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Garibalde Mendonça (PDT), destacou a importância do apoio do Governo do Estado de Sergipe ao esporte e parabenizou o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a secretária de Esportes, Mariana Dantas, pelos investimentos na área.

O deputado ressaltou sua participação no evento “Sergipe no Pódio”, realizado na última terça-feira (5), que homenageou atletas sergipanos com desempenhos de destaque em competições nacionais e internacionais em 2024.

“Participei de um evento muito importante chamado ‘Sergipe no Pódio’, que foi realizado para reconhecer atletas sergipanos que tiveram bons desempenhos em competições nacionais e internacionais neste ano”, afirmou Mendonça durante seu discurso. O parlamentar destacou que o evento faz parte de uma série de iniciativas do Governo do Estado, que já garantiu 145 passagens aéreas para atletas e técnicos em 2024, possibilitando a participação em competições em 24 estados brasileiros e cinco países. “Esse projeto é muito importante para os nossos atletas sergipanos, pois amplia as oportunidades e fortalece o esporte no nosso estado”, acrescentou o deputado.

Durante o evento, Garibalde Mendonça foi homenageado com o prêmio “Amigo Parlamentar”, concedido pela Secretaria do Estado de Esporte e Lazer, em reconhecimento à doação de mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares para a pasta. “Fiquei feliz por receber esse prêmio, que é o resultado do nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte em Sergipe”, destacou.

Ao final de sua fala, o deputado reiterou seu apoio às iniciativas do Governo: “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a secretária Mariana Dantas por este projeto, que faz a diferença na vida de muitos atletas e contribui para o crescimento do esporte em Sergipe”.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques