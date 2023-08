Garibalde quer busto em homenagem ao ex-governador João Alves

Durante Sessão Plenária desta terça-feira (8), o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Garibalde Mendonça (PDT), solicitou ao Poder Executivo a produção e instalação de um busto em homenagem ao ex-governador do Estado de Sergipe, João Alves Filho, na Orla de Atalaia, zona Sul de Aracaju.

João Alves Filho foi um Engenheiro Civil e político de amplo destaque; prefeito de Aracaju por dois mandatos; ministro do Interior no Governo Sarney; e governador de Sergipe por três oportunidades. Entre as obras criadas em suas gestões está a Orla de Atalaia e a ponte que interliga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

“Entramos com uma indicação relacionada à Orla de Atalaia. Existe uma Orla antes ,e depois de João Alves Filho. Todos nós sabemos que o ex-governador foi o mentor de todo aquele projeto da nossa orla. Peço ao governador Fábio Mitidieri (PSD) que seja feita uma homenagem, pois não existe nada que represente ao menos que seja colocado um busto ou uma estátua. Conversei com diversas pessoas que concordam com a iniciativa, e ele tinha um amor e carinho muito grande por aquele espaço”, justificou o deputado Garibalde Mendonça.

Foto: Jadilson Simões

Por Júnior Matos/