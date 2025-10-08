GENILTON GOIS SE COLOCA COMO PRÉ-CANDIDATO A FEDERAL E APOIO A PRÉ-CANDIDATURA DE ESTADUAL ADILSON JUNIOR

O professor e ativista Genilton Gois anuncia pré-candidatura a deputado federal e apoio a Adilson Junior, consolidando uma aliança política em São Cristóvão para fortalecer a representatividade de Sergipe.

O cenário político de São Cristóvão, em Sergipe, começa a se desenhar com o anúncio do professor e ativista social Genilton Gois como pré-candidato a deputado federal. A decisão vem acompanhada de uma importante declaração de apoio ao pré-candidato a deputado estadual Adilson Junior, sinalizando uma união política que busca fortalecer a representatividade do município nas próximas eleições.

Genilton, que há anos atua na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e em projetos voltados à educação e inclusão social, destacou a necessidade de São Cristóvão ter uma voz ativa em Brasília.

“São Cristóvão é o quinto maior colégio eleitoral de Sergipe e não temos um representante que defenda nossa cidade. É hora de mudar essa realidade”, afirmou o pré-candidato.

A aliança com Adilson Junior tem sido vista como estratégica, especialmente por eleitores que desejam renovar a política local e dar mais visibilidade às demandas da cidade. Ambos pretendem “casar o voto”, como dizem os apoiadores, unindo esforços para conquistar espaço nas esferas estadual e federal.

Adilson Junior, por sua vez, tem construído uma trajetória de proximidade com as comunidades e pautas sociais, buscando soluções para áreas como infraestrutura, educação e desenvolvimento urbano. A parceria entre os dois promete fortalecer a atuação política em Sergipe e abrir caminhos para uma nova geração de representantes comprometidos com resultados concretos.

Com o avanço do período pré-eleitoral, a presença de Genilton Gois e Adilson Junior nas discussões políticas tende a crescer, especialmente entre o público jovem e os eleitores que defendem a pluralidade e a renovação da política local.

