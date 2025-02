George Passos repercute afastamento de gerente da SES acusado de ‘rachadinha’

O deputado Georgeo Passos (Cidadania), repercutiu durante discurso na Sessão Plenária desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), uma notícia veiculada pelo Portal Tribuna da Bahia, informando que um gerente de uma secretaria de estado, teria sido afastado por suspeita de envolvimento em um esquema de rachadinha milionária, que desviava mais de R$ 40 mil por mês por meio de cargos fantasmas. E que a investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), devendo ouvir mais de 80 pessoas.

O parlamentar exibiu um vídeo sobre o assunto, dando conta de que o suspeito conhecido como Bruxinho estaria utilizando um esquema para fraudar os cofres públicos, com a chamada rachadinha (em que nomeia servidores, mas só repassa parte dos salários). “A gente está tentando descobrir quem é esse Bruxinho, que fazia a multiplicação dos pães, multiplicando os patrimônios. Soubemos que na última sexta-feira, ele recebeu em uma festa na Secretaria da Saúde e que o próprio secretário da pasta enalteceu o trabalho dele. Eu pensei que ele tinha sido exonerado, mas foi transferido pra uma outra secretaria para ficar mais perto do governador. Espero que aos olhares do governador, o Bruxinho não use as suas mágicas”, ressalta.

Georgeo Passos disse que o acusado iniciou as atividades na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, como recepcionista. “Depois ele foi subindo dentro da Secretaria de Estado da Saúde, passando a ser gerente de contratos, observando as pessoas que trabalhavam na Embrats (Empresa Brasileira de Tecnologia em Saúde), que sempre atrasa os salários dos trabalhadores. A matéria da Tribuna da Bahia diz que Bruxinho desviava mais de R$ 40 mil por mês. Foi afastado da Secretaria da Saúde e a informação é de que agora está trabalhando no Palácio do Governo”, reitera.

O parlamentar acrescentou que o patrimônio do acusado é considerável. “Possivelmente, como é mágico, esse patrimônio não deve estar nem no nome dele, mas tem propriedades na Barra dos Coqueiros, tem veículos de preços altos, incompatíveis com a renda que recebe como gerente na Secretaria de Estado da Saúde. Soubemos que tem outro nome envolvido, Leopoldo, que não conhecemos, mas vamos continuar apurando, recebendo mais informações e mais provas para apresentar uma representação no Ministério Público do Estado de Sergipe para que esse bruxo desapareça da atividade pública”, enfatiza.

Farmacêuticos

Georgeo Passos também falou sobre os farmacêuticos que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Aracaju.

“Todo mundo se lembra que a ex-secretária municipal de saúde da gestão anterior, em uma fala na Câmara de Vereadores de Aracaju, destratou os farmacêuticos, repercutindo nacionalmente e o Conselho Federal de Farmácia emitiu uma nota de repúdio. No dia 17 de janeiro, os representantes do Conselho Regional de Farmácia se reuniram com a categoria em busca de diálogo e em 21 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde publicou a portaria que institui o Grupo Técnico de Trabalho, visando a reestruturação da assistência farmacêutica no município de Aracaju. Essa iniciativa é a primeira ação tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, após a reunião. O grupo terá 12 meses para realizar ações como levantamento de demandas, necessidade efetiva de profissional, estudo sobre o número de profissionais necessários para o contingente de legislação; estudo sobre viabilidade financeira e qualificação de profissionais, para garantir benefícios reais para a população e para a categoria. O governo de Emília Correa e de Ricardo Marques farão o possível para melhorar esse ambiente”, acredita.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza