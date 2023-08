Georgeo apresenta ações desenvolvidas no recesso parlamentar

A manhã desta terça-feira, 1º de agosto, foi marcada pelo retorno das atividades na sede do Poder Legislativo. O líder da oposição, deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), no uso da palavra, saudou os parlamentares, servidores e fez uma prestação de contas baseada em fiscalizações que desenvolveu no recesso parlamentar.

“Minha saudação a todos que fazem parte da Assembleia Legislativa, aos meus colegas deputados e servidores, desejo um segundo semestre de muito trabalho, dedicação e, sobretudo, que o respeito no Plenário permaneça. Sabemos que projetos importantes chegarão, a exemplo do orçamento do Estado e outras matérias; que durante os debates e discussões nós possamos manter a cordialidade que sempre existiu neste espaço entre a bancada da oposição e situação, afinal de contas estamos aqui para defender os interesses de Sergipe”, ressaltou.

Prestação de Contas

Durante o Grande Expediente, o parlamentar realizou uma prestação das contas de ações executadas durante o recesso. “Creio que durante o recesso os parlamentares trabalham até mais do que no dia a dia aqui na Alese, e isso é positivo também para sociedade. Aproveitamos, neste período, para fazer fiscalizações em algumas rodovias, já que recebemos muitas reclamações no primeiro semestre das condições dessas estradas. Lamentavelmente, encontramos muitos buracos. O pessoal reivindica bastante do trecho que liga Nossa Senhora da Glória à Carira apresentando muitos buracos. Outra situação é o acesso à cidade de Neópolis, sendo esse outro local que recebemos muitas reclamações. Assim como Pirambu, Pacatuba – que segue com uma obra do Proinvest de 2014 que não foi concluída. Nesse período tivemos a oportunidade de passar, em pelo menos, por 12 rodovias estaduais”, salientou Georgeo Passos.

Georgeo Passos acrescentou ainda a respectiva torcida para que intervenções ocorram na melhoria de vários trechos em rodovias estaduais. “Esperamos que agora o Governo consiga, depois de sete meses, dar uma atenção especial às nossas rodovias”, frisou.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória