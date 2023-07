Georgeo apresenta emenda na LDO para garantir o pagamento do Piso da Enfermagem

Nesta quinta-feira, 13, a Assembleia Legislativa realizará uma série de votações de projetos, no último dia de atividades antes do recesso. O principal deles é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as bases para o projeto do orçamento do ano que vem.

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) protocolou uma série de emendas à LDO, entre elas, uma que coloca como meta a integralidade do pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Segundo o parlamentar, é muito importante buscar esse direito.

“A LDO dá um norte para a construção do orçamento do próximo ano. Se conseguirmos garantir essa emenda, o Governo terá que priorizar essa verba. Assim, não terá desculpas de que não tem o recurso para cumprir a Lei”, defendeu o deputado.

Georgeo diz que espera contar com o apoio dos colegas de Alese para aprovar a emenda. “Certamente vão compreender que a categoria da enfermagem precisa desse apoio. São profissionais que aguardam ansiosos que se cumpra a Lei do Piso”, finalizou.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões