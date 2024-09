Georgeo cobra realização de ressonância magnética na oncologia do Huse

Durante pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira (10), o deputado Georgeo Passos (Cidadania), falou sobre o clamor de uma paciente oncológica que reside no município de Ribeirópolis, quanto à demora para a realização de exames de ressonância magnética no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho.

“Segundo a paciente, que inclusive fez questão de relatar em um áudio de quase 5 minutos; ela vem vivendo um drama para conseguir um exame necessário ao tratamento oncológico. Trata-se de uma ressonância magnética que ela vem aguardando há cerca de 4 meses, após ter sido solicitada pelo médico oncologista do Hospital de Urgência João Alves Filho, local em que faz o tratamento da doença”, lamenta.

Georgeo Passos informou que a paciente teve que buscar ajuda de familiares e amigos para pagar o exame em uma clínica particular.

“A gente faz hoje um apelo ao secretário de estado da Saúde, Luiz Mitidieri e ao diretor do Huse, Bruno Moura, para que verifique o que está acontecendo com relação a essas ressonâncias magnéticas; afinal de contas, o áudio que a paciente me mandou é muito duro e as pessoas que precisam desse exame com urgência, não ficam com a saúde mental bem. Faço um apelo aos gestores para que verifiquem se está acontecendo algum problema com o prestador de serviço de ressonância magnética do setor de oncologia do Huse, evitando que essas pacientes fiquem um tempo grande para a realização desse importante exame, que pode detectar se a doença está avançando ou regredindo e ainda se outros tratamentos deverão ser utilizados”, observa.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza