Georgeo demonstra preocupação com os leitos pediátricos em Sergipe

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou o grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira (16) para demonstrar sua preocupação com o crescente número de casos de síndromes gripais em Sergipe. O parlamentar alertou sobre a quantidade de leitos pediátricos disponíveis no Estado e a possibilidade de que a demanda não seja atendida.

“Chega nesta época, é normal que as síndromes gripais se espalhem. Ou seja, pode-se dizer que é algo que já se espera. Contudo, recebemos inúmeras reclamações de mães e pais que afirmam que não há vagas para atendimento no Hospital da Criança neste momento, por exemplo”, afirmou Georgeo. No Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) essa situação também tem se repetido.

“A informação chegou até nós é de que os leitos no Huse também estão preenchidos. E onde estão as medidas que deveriam ser tomadas pelo Governo do Estado? No início deste ano, o secretário de Estado da Saúde, Valter Pinheiro, disse que ia elaborar um plano emergencial para o período mais frio. E esse período chegou, mas até agora só vemos pais e responsáveis pedindo socorro”, completou o deputado.

O parlamentar repercutiu uma denúncia feita pela pediatra Ana Jovina em uma emissora de rádio, onde a profissional revelou um cenário alarmante. “Na entrevista, ela disse que em Sergipe não há mais leitos pediátricos disponíveis nas redes públicas e privadas. É um problema grave e que precisa de uma resposta o quanto antes, pois estamos falando da saúde de nossas crianças”, ressaltou.

Georgeo lembrou que a Prefeitura de Aracaju também precisa tomar uma iniciativa para responder à demanda de atendimentos pediátricos causadas pelas síndromes gripais. “O município também precisa fazer a sua parte, afinal, muitos desses atendimentos realizados na rede estadual são de pessoas que residem em Aracaju”, finalizou Georgeo.

