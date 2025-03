Georgeo destaca atenção da gestão de Emília com a Reserva Uilson de Sá

Na sessão desta quarta-feira, 19, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou a atenção dada pela atual gestão de Aracaju com as famílias que sobrevivem da Reserva Extrativista Uilson de Sá (catadoras de mangaba). O parlamentar falou sobre a reunião recente entre a prefeita Emília Corrêa, o vice-prefeito Ricardo Marques, o deputado e membros da comunidade.

“O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, nunca quis ouvir essa comunidade. E por capricho, o ex-prefeito fez tudo aquilo: a destruição naquela região das mangabeiras. E ainda colocou em conflito duas comunidades que estavam lutando por seus direitos”, comentou Georgeo.

O deputado ressaltou que as famílias sobrevivem na região há mais de 50 anos. “Do outro lado tem as pessoas que estavam lutando por moradia. E nós sabemos que Aracaju tem diversas outras áreas para construção e não teríamos o impacto na natureza. Mas Edvaldo fez questão de destruir centenas de mangabeiras dizendo que depois iria fazer a compensação”, ponderou.

Sobre a reunião da prefeita e do vice com a comunidade, Georgeo disse: “Parabenizo Emília e Ricardo por uma ação muito positiva envolvendo aquela comunidade. E que agora venham os desdobramentos que eles tanto anseiam. Na assistência social, na questão do decreto que reconhece ali como algo tradicional”.