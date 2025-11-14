Georgeo destaca indicação de Thiago de Joaldo como relator do PL do limite da Zona de Expansão

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Alese na sessão ordinária de quarta-feira, 12, para falar sobre a nomeação do deputado federal Thiago de Joaldo (PP/SE) como relator do projeto que trata sobre a definição da área da Zona de Expansão, questionada por moradores de Aracaju e São Cristóvão. Georgeo espera que a proposta avance com agilidade no Congresso Nacional.

“Ontem foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ o parecer do relator deputado Hildo Rocha pela constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 06/2024. Como havia essa perspectiva de aprovação para esse ano. Já foi aprovado e, agora, segue para o plenário. Notícia boa e importante para Sergipe”, disse Georgeo.

O deputado informou também que o requerimento de urgência da matéria já foi aprovado. “O relator em plenário será o deputado federal Thiago de Joaldo. Importante para resolver essa questão envolvendo Aracaju e São Cristóvão, para que o plebiscito possa ser convocado ainda esse ano. Estaremos na luta pela Zona de Expansão Aracaju, superando assim argumentos jurídicos, com a realização do plebiscito e a vontade popular sendo respeitada”, ponderou.

Após apreciação em plenário, a matéria segue para o Senado Federal. “O senado tem compromisso de dar celeridade a essa matéria. Portanto, se tudo transcorrer bem e a Assembleia Legislativa também fizer o seu papel na sequência de convocar dentro do prazo que a Lei Complementar estabelece poderemos ter na eleição do próximo ano esse plebiscito, para que o povo de Aracaju e São Cristóvão resolvam aquela questão”, comentou Passos.

Texto e foto assessoria