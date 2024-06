Georgeo diz que “a festa é muito mais bonita com fogos sem barulho”

O São João será comemorado na próxima segunda-feira, dia 24. A festa é tradicionalmente comemorada com comidas típicas, fogueiras e também com fogos de artifícios. Contudo, para o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) a festa fica muito mais bonita se os fogos forem sem barulho.

O parlamentar, inclusive, é autor de um Projeto de Lei proibindo a queima, soltura e comercialização de fogos de artifício com estampidos no Estado de Sergipe. A proposta visa acabar com a poluição sonora causada por esses artefatos.

Georgeo explica que, apesar da cultura dos fogos ser uma tradição, os estampidos trazem grandes transtornos para recém-nascidos, pessoas do espectro autista, idosos e animais. Por isso, é muito importante que se proíbam esse tipo de fogos. “Muitas pessoas são prejudicadas por eles”, afirmou.

“É preciso ter sensibilidade e atenção com esta causa. Existem fogos que não provocam essa poluição sonora e que certamente vão abrilhantar as festas e eventos normalmente, isso sem prejudicar a população e os animais que tanto sofrem com esse barulho”, defendeu.

Georgeo destacou que a iniciativa já foi adotada em outros Estados, como Acre, Espírito Santo, Maranhão, São Paulo e no Distrito Federal, além de várias capitais. “Inclusive, o próprio STF já tem julgado a constitucionalidade de todas essas Leis”, argumentou.

Para incentivar essa causa, o deputado lançou o coletivo “Fogo Sim, Barulho Não”, uma campanha de conscientização para regulamentar o uso de fogos de artifício barulhentos. O objetivo é criar um ambiente mais seguro e menos estressante para comunidades vulneráveis.

Georgeo espera que essa causa se espalhe cada vez mais. “Queremos continuar com nossa cultura, nossa tradição, mas sem que isso traga dor e sofrimento para algumas pessoas. Esperamos que o São João continue lindo da forma que é – mas sem fogos com barulho”, completou Georgeo.