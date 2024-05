Georgeo: “neste momento, se uma criança precisar de um leito de UTI, não tem”

Com a chegada do período chuvoso é comum que várias síndromes gripais atinjam a população. Com isso, várias pessoas acabam adoecendo e buscando atendimento médico. A situação se torna ainda mais preocupante com as crianças, que acabam sendo vítimas das doenças sazonais desta época do ano.

É justamente com os pequenos que o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado. O parlamentar, acompanhado do colega Paulo Júnior (PV), visitou esta semana o Hospital da Criança, administrado pelo Estado, e o hospital filantrópico Santa Izabel. E o cenário encontrado causou angústia.

“Vimos crianças de apenas alguns meses entubadas, estabilizadas, aguardando o leito para serem transferidas. Elas estão precisando de um suporte cada vez melhor para salvar aquela vida. Porém, a capacidade de atendimento claramente está chegando em seu limite”, afirmou.

“Neste momento, se uma criança precisar de leito de UTI, não tem. Se precisar de um atendimento com a maior complexidade, já está tudo lotado”, completou Georgeo. As síndromes gripais são as grandes responsáveis pelo alto volume de internações – algo que atinge também o maior hospital do Estado.

“Na pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), já sabemos que não estamos em um patamar melhor. A ala vermelha, que é onde estão as crianças graves, não tem vaga. A situação é alarmante, pois a demanda está aumentando e a rede pode colapsar”, alertou o deputado.

Georgeo lamentou o fato de o Estado não ter se preparado para atender essa quantidade de casos, uma vez que essas síndromes são comuns nos períodos mais frios do ano, ou seja, se trata de algo esperado. Para o parlamentar, falta uma atenção especial com a saúde e a vida dos jovens sergipanos.

Fonte e foto assessoria