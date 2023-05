Georgeo participa da Assembleia da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está em Palmas, Tocantins, para participar da Assembleia Geral da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM). O evento está reunindo várias autoridades políticas brasileiras e estrangeiras para discutir diversos temas e também eleger a diretoria da entidade para os próximos dois anos.

A UPM é uma entidade composta por parlamentares representantes dos Estados Brasileiros e de Países da América Latina e do Mercosul, que tem a finalidade de trabalhar para afastar as fronteiras e aproximar os povos. A união promove debates entre seus representantes, buscando contribuir com a integração das nações e definir políticas públicas de interesse.

Segundo Georgeo Passos, essa é uma oportunidade para analisar temas importantes com parlamentares de outras unidades da Federação e de outros países, compartilhando realidades e buscando melhorias. “É uma chance de aprendermos e, quem sabe, também trazermos para Sergipe as vivências do que está sendo debatido em outros Estados e países”, assegurou.

“A troca dessas informações faz com que conheçamos os erros e acertos de outros lugares. Conhecer estratégias adotadas que estão funcionando dentro e fora do Brasil, para que, uma vez sabendo o que tem dado certo, possamos levar para a nossa realidade. É algo enriquecedor e que agrega ao nosso trabalho na Assembleia Legislativa de Sergipe”, completou Georgeo.

