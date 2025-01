Georgeo assume 4ª secretaria da Alese e reafirma continuidade no bloco de oposição

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) irá ocupar a 4ª secretaria da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) a partir de fevereiro. A escolha aconteceu ano passado e foi aprovada por aclamação dos colegas parlamentares em chapa única. O segundo biênio da 20ª Legislatura abrange os anos de 2025 e 2026.

Georgeo assume o cargo pela primeira vez e ressalta que historicamente a 4ª secretaria é ocupada por membros da oposição, como forma de assegurar a diversidade política no Legislativo. “É importante a continuidade da oposição na composição da mesa diretora, até para a pluralidade das ideias”, frisou.

Historicamente na Alese, a família Passos tem ocupado espaços na Mesa Diretora. “Meu avô Chico Passos e meu pai Antonio Passos também já fizeram parte da composição da mesa”, lembra Georgeo.

O deputado reforça que independente de ocupar a 4ª secretaria continuará firme no bloco de oposição. “Sigo trabalhando em defesa do povo sergipano. Fiscalizando, cobrando do governo e denunciando o que for necessário e que venha a prejudicar a sociedade”, disse Georgeo.

Composição

A nova Mesa Diretora contará com Jeferson Andrade (PSD) na presidência, Garibalde Mendonça (PDT) como vice-presidente, Luciano Bispo (PSD) como 1º secretário, Marcelo Sobral (União Brasil) como 2º secretário e Carminha Paiva (Republicanos) como 3ª secretária.