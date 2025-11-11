Georgeo Passos celebra conquista do futebol feminino sergipano

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (11), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) destacou a recente conquista do futebol feminino sergipano e cobrou mais apoio para o esporte.

O parlamentar celebrou o desempenho da equipe sergipana na Copa Rainha Marta de Futebol, em que o time do estado conquistou o segundo lugar na competição realizada em Maceió. “As meninas representaram Sergipe com garra e dedicação, enfrentando o time da casa, de Alagoas, e trazendo a medalha de prata. Quero parabenizar todas as atletas, a comissão técnica e a Federação Sergipana de Futset por essa conquista histórica”, declarou. Georgeo Passos também destacou o protagonismo feminino na comissão técnica. “A equipe técnica foi composta inteiramente por mulheres, o que reforça a força e a representatividade do futebol feminino sergipano”, acrescentou.

O deputado aproveitou o momento para fazer um apelo aos colegas parlamentares em favor da modalidade. “A Federação de Futebol 7 está entregando aos gabinetes dos deputados uma solicitação de emendas parlamentares para fortalecer o futebol feminino. Eu já me comprometi, a deputada Linda Brasil também, e espero que outros colegas possam contribuir”, afirmou. Segundo ele, o apoio financeiro é fundamental para garantir a continuidade dos projetos e o crescimento do esporte no estado. “Essas instituições fazem um trabalho sério, incentivando o futebol de base e dando oportunidade a jovens atletas. É importante que possamos apoiar quem realmente faz o esporte acontecer em Sergipe”, defendeu.

Outros temas

Durante o discurso, Georgeo Passos também informou sobre uma decisão judicial favorável obtida a partir de uma ação provocada por seu mandato, que visa combater a falta de água em Ribeirópolis e outros municípios do estado. “O juiz determinou que a Deso e a Iguá apresentem, em até 30 dias, um plano de ação para regularizar o abastecimento de água na sede e nos povoados de Ribeirópolis, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 500 mil”, explicou. O parlamentar reforçou que o problema se estende a várias cidades do interior, como Moita Bonita, Monte Alegre e Nossa Senhora das Dores. “As pessoas estão sofrendo com a escassez de água e, em alguns casos, pagando tarifas mais altas, como em Nossa Senhora das Dores, onde a taxa de esgoto chegou 80% mais cara. Esperamos que o Governo e os órgãos competentes resolvam isso o quanto antes”, disse.

Por fim, o deputado fez críticas à qualidade das obras viárias no estado, citando o caso da Rodovia SE-285, que liga o trevo da BR-101 ao povoado Sapé, em Arauá. “Essa Rodovia foi entregue em fevereiro de 2024 e já está cheia de buracos e remendos. O asfalto parece sonrisal, viu água, desmanchou”, afirmou. Georgeo Passos classificou a situação como “lamentável e revoltante”, destacando que o problema também se repete em outras regiões, como na estrada entre Aquidabã e Graccho Cardoso. “O contribuinte paga caro e vê o dinheiro público sendo desperdiçado em obras de péssima qualidade. É preciso responsabilizar quem executa mal e garantir que os investimentos durem muitos anos, como o povo sergipano merece”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões|

Por Débora Nepomuceno Marques