Georgeo cobra conclusão de adutora iniciada há mais de 10 anos

Ampliação da adutora do Alto Sertão começou em 2013, ainda na gestão de Marcelo Déda, mas até hoje não foi concluída

O ano era 2013. O então governador Marcelo Déda anunciava as obras para ampliação da adutora do Alto Sertão, ligando os municípios de Nossa Senhora da Glória e Moita Bonita. O empreendimento levaria água para vários municípios da região, resolvendo o constante problema de abastecimentos.

Mais de 10 anos depois, três contratos rescindidos, e já com o terceiro governador pós-Déda, a obra até hoje não foi entregue. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) quer explicações da Deso e do Governo do Estado sobre quais as razões para essa morosidade.

“Acho que o Governo e a Deso devem uma explicação para o povo, principalmente os das cidades de Nossa Senhora da Glória, Dores, Aparecida, São Miguel do Aleixo, Ribeirópolis e Moita Bonita, que se beneficiariam com essa adutora. Quantos governadores passaram e não resolveram isso?”, criticou.

No início de 2023, Georgeo chegou a ter uma reunião com o atual governador, Fábio Mitidieri, para pedir que a ampliação finalmente fosse concluída. Mas até o momento, nada de concreto foi feito. “A impressão é que não há interesse que uma obra tão importante ande”, lamenta.

“Em um momento em que se discute a privatização da Deso, podemos questionar se o interesse é de que os serviços piorem cada vez mais, sem que os investimentos necessários para a melhoria dos serviços aconteçam. O que justifica uma obra como essa demorar 10 anos se não for o sucateamento?”, concluiu Georgeo.

Fonte e foto assessoria