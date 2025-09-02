Georgeo Passos cobra convocação de aprovados em concurso da Agrese

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou da tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta terça-feira, 02, para cobrar ao Governo do Estado a convocação dos aprovados no concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Georgeo considera o preenchimento das vagas importante diante da necessidade de fiscalização dos serviços em vários órgãos.

“Esse concurso está homologado desde o dia 14 de fevereiro de 2025 e até hoje não foi feita nenhuma convocação. Então, se a Iguá que é responsável pela distribuição de água em Sergipe não está dando conta do recado é necessário que a Agrese faça o seu papel (fiscalizar). Mas para isso é preciso o governador convocar a primeira turma, que está aguardando”, disse Georgeo.

Falta de água

O deputado voltou a falar sobre a constante falta de água em vários municípios e diz temer que a situação piore no verão, principalmente, nas regiões agreste e sertão. “Cada dia que passa essa situação envolvendo a Iguá vem prejudicando o povo de Sergipe. Não vou dizer que está Iguá a Deso, pelo menos nesse momento está pior. Inclusive, obrigando escola a suspender aula por falta de água, como aconteceu em Itabaiana”, comentou o deputado.

Georgeo disse que não recorda no período do inverno, sob o comando da Deso, tantas reclamações como estão surgindo esse ano. “Disseram que a solução seria passar o serviço público para iniciativa privada, que iria resolver os problemas de Sergipe. Sabemos que a operação tem mais de 100 dias, mas as reclamações só aumentam”, pontuou Passos.

O aumento na conta de água também foi ressaltado pelo deputado. “Quase 8% de reajuste na conta de água a partir desse mês de setembro. Todo mundo que pegou sua conta de água em agosto viu o aviso. Será se a Iguá melhorou seu serviço em pelo menos 8%? Não consigo enxergar até o presente momento. Espero que melhore. Todo mundo quer que o serviço funcione e as pessoas não sofram”, disse Georgeo.

Texto e foto assessoria