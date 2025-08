Georgeo Passos cobra envio de projeto de reajuste para servidores do Poder Executivo

Durante Sessão Plenária, nesta terça-feira (5), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) cobrou publicamente do Governo do Estado o envio do projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores do Poder Executivo, especialmente do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Segundo o parlamentar, apesar de o governador, Fábio Mitidieri, ter anunciado em vídeo, no mês passado, o reajuste de 10%, o projeto ainda não chegou ao Parlamento. “Mais uma vez, lembro ao governador do Estado de Sergipe: até agora, não foi encaminhado a esta Casa, ou se foi, não chegou ao nosso gabinete, o projeto que reajusta os salários dos servidores. Ele gravou vídeo dizendo que o índice estava fechado e que encaminharia. Estamos em agosto e nada”, criticou.

Georgeo Passos também alertou para a possibilidade de um novo projeto de lei ser enviado à Alese, que, segundo ele, poderá prejudicar servidores do Fisco estadual. “Esse projeto já foi rejeitado pelo Sindicato do Fisco em Assembleia. Espero que o governador e a secretária tenham sensibilidade e dialoguem com a categoria antes de trazer a proposta para o Parlamento”, reforçou.

Violência

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) utilizou a Tribuna para denunciar um caso de violência ocorrido durante uma festa no município de Itabaianinha, no último final de semana. O parlamentar relatou que um homem foi brutalmente agredido por seguranças privados após ser retirado de uma confusão. O episódio foi registrado em vídeo e circulou amplamente nas redes sociais. “O que vimos nas imagens é um espancamento covarde. A pessoa estava no chão e, mesmo assim, os seguranças continuaram batendo, descendo o cassetete. Isso não pode ser normalizado. A segurança privada é importante, mas os profissionais precisam estar preparados. Se alguém erra, deve ser conduzido à delegacia, não espancado”, declarou Georgeo. O deputado cobrou providências imediatas por parte da Delegacia de Polícia de Itabaianinha. “Peço que seja instaurado um inquérito policial e que os envolvidos sejam identificados e responsabilizados. A sorte dessa vítima foi que alguém estava filmando. Se não tivesse vídeo, provavelmente o culpado seria ele. Isso é o que geralmente acontece”, lamentou. Georgeo Passos reforçou que o caso não envolve policiais militares, mas sim agentes de segurança contratados para atuar em uma festa privada no povoado. Ele também pediu atenção da Secretaria de Segurança Pública. “As imagens são chocantes e exigem uma resposta rápida e firme das autoridades. É inadmissível que situações como essa continuem a acontecer em Sergipe”, completou. Durante o mesmo momento, em aparte, a deputada Linda Brasil (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alese, aproveitou a oportunidade para denunciar outro caso grave de violência. Ela relatou o assassinato de um pai e um filho no fim de semana, supostamente durante uma ação da polícia em uma residência na qual não havia mandado judicial nem confronto. “De acordo com informações repassadas à nossa assessoria, a polícia invadiu a casa errada, atirou para matar, e depois ainda tentou forjar provas. Uma mãe assistiu ao assassinato do filho na porta de casa. Isso não é segurança pública. Isso é execução. Mesmo que houvesse suspeita, o certo seria prender, não matar. A população daquela rua está aterrorizada”, denunciou Linda Brasil. A deputada lembrou ainda que Sergipe é um dos estados com o maior número de mortes causadas por ações policiais, segundo o Anuário da Segurança Pública e uma reportagem recente do portal UOL. “Não estamos falando contra a instituição Polícia, mas sim contra um modelo ultrapassado e violento de segurança pública. É preciso mudar esse padrão de atuação”, finalizou. Ao final, Georgeo Passos reforçou o pedido por apuração rigorosa de todos os casos. “É papel do Parlamento cobrar e fiscalizar. A sociedade precisa de justiça, não de impunidade ou violência institucionalizada”, concluiu.

Fotos: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques