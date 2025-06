Georgeo Passos comemora reajuste para os servidores da Prefeitura de Aracaju

O anúncio do reajuste linear de 6,26% nos salários dos servidores públicos municipais pela prefeita Emília Corrêa (PL), durante reunião com a Mesa Permanente de Negociação, foi comemorado na Sessão Plenária desta quinta-feira (12), pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania).

“A proposta surge após meses de diálogo com diferentes categorias e análise da situação financeira da Prefeitura de Aracaju. Trata-se de um compromisso de valorização dos servidores públicos. O Projeto de Lei com o reajuste, foi enviado na última quarta-feira (11) para a Câmara de Vereadores e a expectativa é de que seja votado em breve. Segundo a prefeita Emília Corrêa, o reajuste foi elaborado com responsabilidade e compromisso, após a análise das contas, os estudos conseguindo chegar ao índice de 6,26%. mostrando o respeito com os servidores e o serviço público. A expectativa é de que o aumento já venha na folha salarial de junho”, ressalta.

Georgeo Passos acrescentou que a medida abrange servidores efetivos e comissionados, ativos e inativos, pensionistas, beneficiários de pensão alimentícia e contratos temporários. “O reajuste será retroativo e vai cumprir a data-base de cada categoria, beneficiando diretamente mais de 16 mil pessoas. O impacto financeiro total será de aproximadamente 104 milhões de Reais, com gasto estimado de 8,6 milhões incluíndo as obrigações patronais. Além do reajuste, a prefeita Emília Corrêa confirmou o reconhecimento da tabela salarial previsto na Lei Municipal nº 4769/2016, sancionada pelo então prefeito João Alves Filho, com uma série de benefícios aos servidores da administração geral e que nunca foram aplicados na gestão Edvaldo Nogueira. Agora a prefeita corrige essa distorção histórica e com isso, todos os servidores receberão cerca de 20% de reajuste”, observa.

Ainda na Tribuna, Georgeo Passos destacou a participação na Festa do Caminhoneiro, juntamente com o agrupamento político que dá apoio ao prefeito Valmir de Francisquinho e parabenizou a FM Sergipe pelos 41 anos; além de destacar o Dia Nacional da conscientização da Cardiopatia Congênita, lembrando que só no Brasil são mais de 29 mil bebês que nascem anualmente com a má formação no coração, que pode ser detectada ainda no ventre da mãe, tendo em Sergipe o médico cardiologista André Sotero, especialista no diagnóstico precoce e tratamento da doença.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza