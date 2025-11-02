Georgeo Passos completa ciclo de presidente no Cidadania em Sergipe

Em grande evento realizado no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE, na manhã deste sábado, 01, o Cidadania Sergipe reuniu filiados de diversos municípios. O Congresso Estadual do Cidadania reuniu vereadores, vice-prefeitos, dentre eles, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques e delegados aptos a participarem da eleição para composição da nova diretoria e Executiva Estadual.

“Fico feliz por essa construção, a qual estou há quatro anos realizando no Cidadania com ajuda de diversas pessoas. Fecho meu ciclo com o sentimento de dever cumprido. O Cidadania na última eleição esteve firme e forte elegendo um prefeito, três vices e 29 vereadores”, ressaltou Georgeo.

A nova composição do Cidadania Sergipe é: Danyara Passos (Presidente), Ana Yris Pereira (vice-presidente), Cecília Marques (segunda vice-presidente), José Lima (terceiro vice-presidente), Ninã Victor (secretário-geral), Antonio Vitor (secretário de organização), Maria Rozangela (primeira-secretária), Osvaldo Souza Santos (segundo secretário), Wanderson Bonfim (terceiro secretário), Itamar Santana (tesoureiro) e Kaique Azevedo (tesoureiro-adjunto).

“Agora, a nova executiva terá com o novo diretório o condão de conduzir o partido Cidadania pelos próximos quatro anos. Desejo sucesso a todos que tomaram posse hoje, em especial, a nova presidente eleita Danyara Passos”, concluiu o deputado Georgeo, o qual foi elogiado por inúmeros filiados durante o evento pela conduta séria, organização e crescimento do partido nos últimos anos no estado.

