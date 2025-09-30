Georgeo Passos critica edital de concurso para professores do Estado

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (30), para manifestar preocupação com o concurso público anunciado pelo Governo Estadual, que prevê a abertura de 300 vagas para professores. Segundo ele, o número é insuficiente diante da carência real na rede estadual de ensino.

“Estamos diante de um edital que prevê apenas 300 vagas, quando só de aposentadorias já tivemos mais de dois mil professores deixando a rede. Além disso, existem quase três mil docentes contratados temporariamente via Processo Seletivo Simplificado (PSS). Precisamos entender quem são esses professores, quais áreas ocupam e se estão substituindo concursados. Só assim teremos condições de cobrar um concurso público transparente e à altura das necessidades do Estado”, destacou.

Georgeo Passos relatou que recebeu em seu gabinete uma comissão de professores, com quem dialogou sobre a situação, e afirmou que vai se unir a outros parlamentares para buscar esclarecimentos junto ao secretário de Estado da Educação e vice-governador, Zezinho Sobral. “Adianta o governador dizer que é o Governo do concurso quando coloca apenas 300 vagas em uma área essencial para o desenvolvimento de Sergipe? Esse déficit na rede é muito maior, e ainda há a previsão de validade de apenas um ano, prorrogável por mais um, o que torna a medida ainda mais preocupante”, criticou.

O deputado também chamou atenção para a ausência de vagas específicas para o ensino religioso. “Mais uma vez vemos professores de outras áreas sendo usados para completar a carga horária, ocupando vagas que deveriam ser de profissionais formados para essa disciplina. É preciso corrigir essa falha”, apontou.

Além disso, Georgeo Passos voltou a cobrar a valorização do magistério e a revisão da forma de pagamento do piso salarial dos professores. “Hoje temos um vencimento básico abaixo do piso, complementado por uma gratificação criada pela gestão passada. Isso prejudica aqueles que estão prestes a se aposentar, pois correm o risco de perder a gratificação. Precisamos resolver essa questão e garantir um piso real na carreira, sem perdas para os docentes”, defendeu.

O parlamentar também reforçou sua luta pela convocação dos aprovados no concurso da Secretaria Municipal da Educação (Semed), destacando a necessidade de acelerar o processo. “Há uma previsão de grande convocação em janeiro, mas estamos cobrando que aconteça ainda em dezembro, para que os novos professores tenham tempo de preparar a documentação e já iniciar o ano letivo de 2026 em sala de aula”, afirmou.

Por fim, Georgeo lembrou que acompanha há mais de dez anos a pauta dos concursos públicos e garantiu que continuará cobrando soluções. “Contem conosco nessa luta. Concurso público precisa ser feito com transparência, tranquilidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades da população sergipana”, concluiu.

Outros temas

Georgeo Passos usou a Tribuna também para denunciar a situação do Hospital Regional de Propriá, após a morte de um jovem identificado como João Paulo, morador do bairro Brasília. O parlamentar relatou que o rapaz sofreu um acidente de moto na madrugada de domingo, foi atendido na unidade hospitalar, recebeu alta, mas horas depois voltou a passar mal e não resistiu.

“Algo que, no mínimo, merece um esclarecimento, merece uma investigação. Se o paciente realmente não estava em condições de receber alta, por que esse paciente recebeu alta? Qual foi o exame que faltou para detectar o que ele estava tendo naquele momento?”, questionou.

O deputado afirmou que recebeu diversas manifestações da população da região, indignada com o caso e relatando situações semelhantes. “As pessoas comentam revoltadas. Um amigo de João Paulo escreveu: ‘meu amigo sofreu o acidente, foi atendido, recebeu alta sem os devidos cuidados, voltou pior e infelizmente não resistiu. Isso é negligência. Se houvesse mais atenção e responsabilidade, poderia estar vivo hoje’. Outro depoimento fala da avó que deu entrada com apendicite, recebeu alta sem o devido cuidado e acabou falecendo. São muitos relatos de descaso nesse Hospital”, destacou.

Georgeo Passos cobrou providências imediatas da Secretaria de Estado da Saúde. “É revoltante ver mais uma vida perdida por falhas no atendimento e conduta indevida. Nós, como cidadãos e representantes do povo, precisamos cobrar providências urgentes para que mais pessoas não venham a perder suas vidas quando buscam atendimento no Hospital de Propriá”, reforçou.

O parlamentar finalizou pedindo que o caso seja investigado e que medidas sejam tomadas para evitar novas ocorrências. “O que aconteceu com João Paulo e com tantas outras pessoas não pode se repetir. É dever do Estado garantir atendimento digno e seguro à população”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques