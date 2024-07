Georgeo Passos fala sobre fim do contrato entre as empresas Petrobras e Unigel

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) subiu à Tribuna, nesta quarta-feira (3), para falar, entre outros temas, sobre o fim do contrato entre as empresas Petrobras e Unigel. Ele leu um comunicado sobre o contrato de industrialização assinado em 29 de dezembro que não teve condições de eficácia atendidas dentro do prazo e teve vigência suspensa antes de surtir efeito.

Trata-se de assuntos relacionados ao suprimento de fertilizantes ao mercado brasileiro. O parlamentar afirmou que este é um problema antigo que vem sendo tema de debates na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Essa novela envolvendo fertilizantes em Sergipe não é nova, foi debatido diversas vezes aqui na Assembleia o fechamento da antiga Fafen (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe), onde a Unigel assumiu e foram feitas festas, todo o apoio para que as pessoas voltassem a trabalhar naquela unidade e agora, mais uma vez, parece que as coisas não andaram”, disse.

O deputado explicou que a empresa enfrenta problemas com insumos, entre eles água e gás, o que traz prejuízos para a economia de Sergipe. Ele pediu apoio da bancada sergipana no Congresso Nacional.

“E não fecha a conta: segundo especialista, é mais barato você importar fertilizantes da Rússia do que comprar o que é produzido aqui. Então também essa situação precisa ser melhor esclarecida, a Petrobras precisa também agora fazer o seu papel, não deixar o povo não mão e buscar uma alternativa viável para manutenção dos empregos e do funcionamento dessa empresa que há tantos anos traz benefícios para Sergipe”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira