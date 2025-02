Georgeo Passos fala sobre importância das Empresas Juniores de Sergipe

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (20), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) informou que semana passada participou da solenidade de posse da nova diretoria da Federação de Empresas Juniores do Estado de Sergipe (Serjúnior), organização que tem por finalidade fomentar e desenvolver o empreendedorismo jovem por meio das empresas juniores.

“Estamos recebendo aqui em plenário, a presidente da Serjúnior, Rebeca Garcia; dialogamos muito a importância da Federação, formada basicamente por estudantes da Universidade Federal de Sergipe. No Campus de São Cristóvão é onde está o maior número de ‘ejotas’ (empresas júniores) em funcionamento. Quem passa por essa experiência, ao concluir o curso, tem mais probabilidade de acessar o mercado de trabalho, porque são jovens que estão além de estudando, já fazendo alguma atividade dentro da própria universidade, em diversas áreas, a exemplo da engenharia e do direito”, ressalta.

Georgeo Passos sugeriu que a Serjúnior passe a contribuir com as atividades realizadas na Escola do Legislativo (Elese). “Tenho certeza que a Federação poderá contribuir muito no diálogo com a nossa juventude mostrando como conduzir esse novo processo de formação dos nossos jovens. Já são mais de dez anos de história e eu tive a oportunidade em 2018 de apresentar um Projeto de Lei reconhecendo de Utilidade Pública Estadual, a Serjúnior. Estamos de portas abertas para a Federação de Empresas Juniores do Estado de Sergipe e eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas receberão com carinho a diretora da entidade. Espero também que o Poder Executivo dê essa oportunidade do dialógo sobre as habilidades que desenvolvem nas ejotas, podendo ajudar no mercado de trabalho”, complementa.

Contrato com a Torre

O parlamentar falou também sobre o vencimento entre a Prefeitura de Aracaju e a Empresa Torre Empreendimentos (responsável pela limpeza urbana), na quarta-feira (19). “Tem todo um processo emergencial inicialmente de contratação, mas vai ser realizada a licitação para que possamos manter a nossa capital limpa. Com relação aos colaboradores da Torre, a empresa teve que dar o Aviso Prévio, pois para ser empregado numa nova empresa, o trabalhador tem que sair da que estava atuando. Acredito que a tramitação já deva estar ocorrendo e o que a gestão puder auxiliar para facilitar o diálogo entre a empresa privada, a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques, ajudarão”, observa.

Combate a incêndio

Georgeo relembrou o incêndio registrado no período da pandemia do novo coronavírus, no Hospital Nestor Piva. “Várias pessoas foram vitimadas e, depois daquele momento, todos os anos a gente solicita informações à Secretaria de Estado da Saúde para saber como está o processo de combate a incêndio e pânico nos hospitais da rede estadual. Se no Nestor Piva nós já tivemos sérios problemas, imagine Deus o livre, no Hospital de Urgência de Sergipe, que passam alí por dia, milhares de pessoas. Seria uma grande tragédia. O nosso mandato tem esse cuidado de estar cobrando do secretário de saúde (Cláudio Mitidieri), a finalização desses processos. Já são mais de três anos que a gente vem pedindo essa informação”, afirma.

“O secretário Cláudio Mitidieri respondeu por meio de ofício datado de 19 de fevereiro de 2025, explicando que os hospitais estão em diferentes estágios de adequação, conforme as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe. E que os hospitais regionais de Nossa Senhora do Socorro e Propriá possuem sistema preventivo de combate a incêndio em perfeito funcionamento e ainda que a Secretaria de Estado da Saúde está providenciando documentos para a renovação dos atestados de regularidade. O Hospital Regional de Estância está em processo de ajustes para corrigir inconformidades apontadas na última vistoria. Quanto ao Huse, o sistema está em fase final de instalação com 90% de execução, em um processo que se arrasta desde o ano de 2021, quando foram constatadas irregularidades. Nos regionais de Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, os sistemas estão em operação, mas conforme vistorias do Corpo de Bombeiros, há irregularidades e providências estão sendo tomadas. A nossa preocupação vai persistir e só vamos parar de fiscalizar quando todos os hospitais tiverem o atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros”, enfatiza o parlamentar.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza