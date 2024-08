Deputado Georgeo Passos fala sobre multas e taxas cobras pelo Detran

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou o pequeno expediente, nesta terça-feira (13), para falar sobre o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE). Ele afirmou que mais de R$ 100 milhões são arrecadados com taxas e multas anualmente.

O parlamentar lamentou atitudes tomadas pelas vias de todo o estado. Ele contou que recebe reclamações de pessoas em vários municípios que falam sobre criação de fábrica de multas como forma de aumento de arrecadação.

“No entanto, nós estamos percebendo que mais uma fábrica de multas foi instalada em Sergipe. A gente sabe da importância, mas algo chama sempre a minha atenção: sempre é na área da punição. Não se faz primeiramente uma prevenção ou educação, já coloca um radar”, acrescentou.

O deputado disse que câmeras também foram instaladas na cidade de Ribeirópolis. Ele explicou que estas ações podem dificultar o cotidiano de trabalho de pessoas que dependem do transporte para desempenhar suas funções.

“Quando a gente viaja vê um monte de motos apreendidas por falta de pagamento de um licenciamento, por as pessoas não conseguirem pagar as multas, aí bota mais multa, toma a moto daquele cidadão e ele perde o seu mecanismo para trabalhar. Veja que bola de neve isso vai acarretando na vida do contribuinte sergipano”, falou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira