Georgeo Passos lamenta aprovação do aumento de combustíveis

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) lamentou na sessão plenária desta terça-feira, 4, na Assembleia Legislatura de Sergipe (Alese), o aumento dos combustíveis a partir do último dia 1º de fevereiro. Quanto ao diesel, a Petrobras elevou o preço nas refinarias em R$ 0,22 por litro (+6,2%) e a alíquota de ICMS subiu de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. Em relação à gasolina e ao etanol, a Petrobras não alterou o preço nas refinarias, que está com defasagem em torno de 7% em relação aos preços internacionais. Mas, a alíquota de ICMS subiu de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro.

“O motorista sergipano que tem o seu veículo passou a pagar mais caro pela gasolina e pelo diesel. Em uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), durante reunião dos secretários de estado da Fazenda, ficou determinado que a partir do dia 1º de fevereiro, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre a gasolina e sobre o diesel, teria um acréscimo. Ou seja, mais uma vez um presente dos governadores para os trabalhadores. Eu já vi algumas notas das secretarias tentando passar a culpa para o Governo Federal e para outras instâncias”, afirma.

Georgeo Passos lembrou que ICMS é um imposto estadual. “Se os secretários foram para a reunião e decidiram aumentar 10 centavos à cada litro de gasolina, quem decidiu dessa forma foram os estados e a arrecadação do ICMS não vai para o Governo Federal; vem para os governos estaduais e uma parte para os municípios. Quero deixar esse registro já no dia 1º de fevereiro, fruto da ação dos secretários da Fazenda, que dizem estar seguindo uma lei para dar mais previsibilidade aos aumentos dos combustíveis. Hoje o litro da gasolina já vai batendo os 7 reais, algo que vem prejudicar os trabalhadores, a exemplo dos caminhoneiros”, enfatiza.

Falta de água

O deputado também falou sobre a falta de água. “O município de Itabaianinha vem sofrendo há 60 dias com o problema da falta de água. Quando chega é muito pouco e quando falta, é por cerca de 15 dias constantes. Fomos à Deso buscar informações sobre o que está acontecendo e fomos atendidos pelo diretor Carlos Anderson e a resposta é de que, com as chuvas do início do ano, a turbidez da água está ruim. Em Ribeirópolis, temos regiões afetadas e olhe que lá tem dois poços cavados pela Deso, na entrada da cidade, que se interligados, resolveria o problema. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Dores também sofrem muito. A gente espera que uma adutora iniciada no Governo marcelo Déda, há mais de dez anos, seja concluída para resolver o problema em vários municípios sergipanos”, enfatiza.

Ainda na tribuna, Georgeo convidou para a Festa dos Caretas, que será realizada no próximo final de semana no município de Ribeirópolis com shows musicais no sábado e desfile dos caretas com o tradicional mela-mela, no domingo. “Convido a todos os colegas deputados e a população para que participem da nossa tradicional Festa dos Caretas de Ribeirópolis. Estarei lá para recebê-los”, diz.

E ressaltou ter protocolado Projeto de Lei nº 3/2025, de sua autoria, solicitando transparência no processo de concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe. “Esse é o nosso primeiro projeto de 2025 que solicita transparência na aplicação dos recursos advindos da outorga da concessão dos serviços de água e esgoto na microrregião de serviços básicos no estado de Sergipe. A ideia é que a gente tenha transparência total na utilização desses recursos, para que a população sergipana tenha conhecimento como cada gestor municipal e o Governo do Estado está utilizando os 4,5 bilhões de reais arrecadados no leilão de privatização da Deso”, explica reivindicando que os extratos sejam disponibilizados na internet.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza