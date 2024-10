Georgeo Passos: “o Cidadania tem orgulho de estar ao lado de Emília”

O deputado estadual e presidente do partido Cidadania em Sergipe, Georgeo Passos, comentou hoje o resultado das eleições municipais de Aracaju, nas quais a candidata Emília Corrêa (PL) foi eleita prefeita. Emília, que venceu o segundo turno neste domingo (27), entra para a história como a primeira mulher a conquistar o cargo mais alto do Executivo na capital sergipana, e teve como vice Ricardo Marques, filiado ao Cidadania.

Para Georgeo, a vitória representa uma mudança significativa e é um marco na luta pela inclusão e representatividade das mulheres na política sergipana. “A eleição de Emília é um símbolo de renovação e coragem. Ela não só traz uma nova perspectiva de gestão para Aracaju, mas também inspira tantas outras mulheres a ocuparem o seu espaço na política”, declarou.

Parceria inicial

No dia 18 de novembro de 2023, aconteceu em Aracaju o Encontro Estadual do Cidadania. Além das lideranças da sigla, uma outra presença chamou atenção – a da então vereadora Emília Corrêa. A parlamentar esteve no evento a convite de Georgeo. “Foi muito importante, pois acreditávamos no potencial dela. Podemos dizer que ali começava uma aproximação ainda maior e, hoje, vemos que foi algo positivo estarmos iniciando esse processo”, garantiu Georgeo.

Um ano depois, como coordenador da campanha no segundo turno, o deputado analisou a importância da parceria com Ricardo Marques, que reforça a aliança entre o PL e o Cidadania em Sergipe. “A presença de Ricardo como vice é uma demonstração do nosso compromisso com Aracaju. Esta união foi fundamental para construirmos uma proposta que reflete as verdadeiras necessidades da cidade e de sua população”, explicou.

“Este é um momento histórico para nossa cidade e para o Cidadania. Temos orgulho de estar ao lado de Emília e prontos para contribuir com seu mandato, levando o melhor de nossos valores para cada ação governamental,” completou o deputado.

Com a posse de Emília Corrêa no início de 2025, o Cidadania acredita que este será um governo marcado pela colaboração e pelo avanço, onde o partido, ao lado do PL, estará presente para implementar políticas públicas que beneficiem a população de Aracaju.

“Estou confiante de que Emília terá um governo de realizações e avanços, especialmente para as pessoas mais necessitadas e que mais precisam das políticas públicas funcionando com eficiência. Com certeza, as pessoas serão respeitadas com todas as suas diferenças. Tenho certeza que a bagagem adquirida por Emília e Ricardo vão ajudar muito neste novo governo que se inicia”, assegurou Georgeo.

