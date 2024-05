Georgeo Passos volta a cobrar respostas ao secretário da Casa Civil

Ao iniciar os pronunciamentos na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (7), o deputado Georgeo Passos (Cidadania), fez uma cobrança ao secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, quanto às respostas de alguns requerimentos feitos pelo parlamentar.

“Jorginho Araújo não gosta de dar respostas a esta Casa e olhe que, quando ele me encontra diz que vai entregar os documentos no gabinete. As semanas passam os anos passam e o secretário que é deputado desta Casa licenciado não prestigia sequer o nosso parlamento. Mais uma vez reitero um pedido ao secretário Jorginho para que ele forneça a relação com o nome das pessoas que receberam diárias na condição de colaborador oficial no exercício financeiro de 2023, ou seja, que não tem vínculo com o estado de Sergipe, mas por alguma razão recebe diárias do estado”. ressalta.

Georgeo Passos Acrescentou que outro requerimento encaminhado ao gestor, trata de uma viagem à Irlanda. “Foram levar a renda irlandesa de Divina pastora para a Irlanda. Fizemos a solicitação sobre os nomes das pessoas que integraram a comitiva, quanto cada uma recebeu a título de diária e o valor total gasto em passagens aéreas. Esses requerimentos foram feitos em dezembro do ano passado; já estamos em maio e nada do secretário Jorginho Araújo prestar informações a esta Casa. Mais uma vez solicito que ele possa atender o que estamos solicitando, em prol da transparência que deve existir com o trato do dinheiro público. Estamos tratando de verbas públicas e eu não sei porque o secretário insiste em esconder. Parece que está devendo e não quer que a gente tenha conhecimento dessas informações”, lamenta.

Tragédia

O parlamentar prestou solidariedade a população do estado do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo nos últimos dias com alagamentos, perdas de bens e muitos registros de vítimas fatais.

“O povo do Rio Grande do Sul está passando desde a semana passada por uma tragédia; um cenário de devastação e eu já entrei em contato com colegas deputados de outros estados. Infelizmente vidas foram perdidas, cidades foram devastadas e graças a Deus muitos brasileiros estão ajudando. A gente espera que haja uma somação de forças entre o Governo federal, o Governo do Estado e os governos municipais; os recursos para a reconstrução do estado possam chegar de forma célere e o Congresso Nacional autorize o quanto antes a liberação de verbas públicas para ajudar aquele povo. É muito triste ver Porto Alegre e outras cidades naquela situação. Famílias que perderam tudo, suas casas, seus bens e não sabem o que fazer. Em nome dos sergipanos a gente presta essa solidariedade. Peço um minuto de silêncio por aqueles que morreram no Rio Grande do Sul”, destaca.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza