Georgeo pede mais atenção do Governo para atenção rodovias

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (8) para pedir ao Governo de Sergipe mais atenção com as rodovias estaduais sergipanas. De acordo com o parlamentar é importante realizar uma recuperação urgente nas vias estaduais antes da chegada do período chuvoso.

“Estamos com uma rodovia interrompida no trecho entre os municípios de Riachuelo e Divina Pastora por conta de um buraco. Por causa, disso foi feito um desvio que tem atrapalhado à rotina de muitos motoristas”, destacou o deputado Georgeo Passos.

O deputado falou sobre a atual situação da ponte localizada em Muribeca. “ A cabeceira da ponte teve um rompimento e o aterro desceu. E outras rodovias que liga os municípios de Japoatã à Propriá, e o que liga a sede do município de Nossa Senhora de Lourdes ao povoado Escurial também merecem a atenção do Governo, e que sejam feitos serviços emergenciais antes que as chuvas cheguem e causem acidentes”, enfatizou.

Apartes

Em aparte, o líder do Governo na Alese, o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), explicou que os trechos serão feitos novamente. “Com o aumento do número de chuvas em nosso estado é difícil não haver nenhum dano nas rodovias. Mas, a empresa responsável já está realizando a execução da obra e a sinalização da via”, afirmou.

O deputado Adailton Martins (PSD) ressaltou que. “O pavimento nas rodovias já estão sendo recuperado”. O parlamentar também falou sobre as balanças de precisão presentes nas rodovias.

“A medida serve para os veículos pesados. Ou veículos pesados não danifiquem as rodovias gerando prejuízos ao cofres públicos e também aos motoristas”, disse.

Já o deputado Luizão Donatrampi (União Brasil) sugeriu que em alguns casos os veículos de grande porte poderiam trafegar sem passar pelo processo de pesagem. “Muitos destes trabalhadores não tem condições de realizar duas ou três viagens”, declarou.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos