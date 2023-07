Georgeo quer esclarecimentos do diretor do Instituto de Identificação

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) quer que o diretor do Instituto de Identificação do Estado de Sergipe, Jenilson de Jesus Gomes, preste esclarecimentos sobre os constantes problemas na emissão de RGs. Nesta quinta-feira, 13, a Assembleia Legislativa votou e aprovou um requerimento, de autoria do parlamentar, para que o gestor compareça à Casa.

A data para os esclarecimentos ainda deve ser marcada, tão logo o diretor seja notificado. A intenção é colocar o Poder Legislativo a par sobre a situação do Instituto de Identificação, que ultimamente tem recebido bastante reclamações da população sobre a demora e as dificuldades para conseguir tirar o RG. “Precisamos saber o que está acontecendo”, comentou Georgeo.

“Um dos deveres da Assembleia é fiscalizar o Poder Executivo, e é por essa razão que vamos buscar os devidos esclarecimentos. São vários relatos de problemas, mas não conseguimos ver uma solução para o que vem ocorrendo. Isso tem prejudicado muitas pessoas em Sergipe, que precisam do seu documento e estão tendo que esperar muito ou não estão conseguindo”, completou o deputado.

No mês passado, o Instituto de Identificação chegou a realizar um mutirão com o objetivo de realizar uma força-tarefa para a emissão de RGs. Porém, a medida gerou novos problemas, com senhas insuficientes e a longa espera dos usuários. Centenas de pessoas se aglomeraram na frente do órgão; contudo, algumas não conseguiram resolver sua situação.

“É uma verdadeira falta de respeito com a população, que precisa deste serviço. Esperamos que o diretor possa trazer à Assembleia não somente informações sobre o problema atual, como também medidas reais para a resolução. Não podemos aceitar que as pessoas continuem sofrendo e ninguém se pronuncie sobre esse tema”, finalizou o deputado Georgeo.

