Georgeo se reúne com direção nacional do Cidadania para tratar sobre 2026

Nesta terça-feira, 29, o presidente estadual do Cidadania em Sergipe, deputado Georgeo Passos, reuniu-se em Brasília/DF com o presidente nacional do partido, Comte Bittencourt, para discutir estratégias visando as eleições de 2026 e o futuro da legenda no estado.

O encontro faz parte de uma série de reuniões promovidas pela direção nacional do Cidadania com lideranças estaduais, com o objetivo de avaliar os cenários locais e planejar ações para fortalecer o partido nos próximos pleitos. Comte Bittencourt destacou a importância de compreender as particularidades de cada estado para traçar estratégias eficazes, ressaltando que bandeiras como a defesa da democracia, o enfrentamento da crise climática e o combate a privilégios devem estar presentes não apenas nas eleições de 2026, mas em toda a trajetória do partido .

Georgeo Passos, por sua vez, enfatizou a necessidade de fortalecer o Cidadania em Sergipe, destacando os resultados positivos obtidos nas eleições municipais de 2024, onde o partido elegeu um prefeito, três vice-prefeitos e 29 vereadores no estado. Ele ressaltou que o foco agora está na construção de chapas competitivas para, além de dialogar com outras forças políticas para formar uma frente de oposição sólida nas eleições estaduais de 2026.

O Cidadania em Sergipe busca fortalecer sua base e ampliar a representatividade, apostando na mobilização de lideranças locais e na construção de um projeto político alinhado com os anseios da população sergipana. O partido pretende lançar nomes para chapa majoritária no bloco de oposição, além de nomes para disputar vagas na Alese e Câmara Federal.

Texto e foto assessoria