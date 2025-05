Georgeo volta a apelar por votação do PL que proíbe fogos com barulho em Sergipe

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna terça-feira, 06, durante o grande expediente na Alese, para destacar a importância do projeto de lei de sua autoria que proíbe fogos com barulho em Sergipe. O PL aguarda aprovação em algumas comissões para ir ao plenário da Casa.

“As barracas de fogos já começam a serem instaladas e nós temos o Projeto de Lei nº 406/2023, aprovado na CCJ, mas que ainda não avançou para outras comissões.”, relatou Georgeo

Georgeo lembrou ainda que em Itabaiana um projeto semelhante foi aprovado pela câmara municipal. “Mais uma vez faço um apelo aos colegas deputados e deputadas, principalmente, os presidentes das comissões onde esse projeto tem que tramitar. Que a gente possa avançar!”, comentou.

Durante discurso, o deputado apresentou um vídeo do jovem Emanuel no qual pede apoio aos deputados para aprovação do projeto. “Emanuel representa as pessoas autistas do nosso estado. E tem as pessoas da melhor idade, os animais que sofrem muito, crianças (recém-nascidos). Iremos iniciar mais um período junino e esse projeto desde 2023 tramita nessa Casa”, disse Georgeo.

Da assessoria – Foto: Jadilson Simões