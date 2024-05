GERIDO POR PROFESSORA, RIACHÃO DO DANTAS ESTÁ EM 3º LUGAR NO RANKING DE ANALFABETISMO EM SERGIPE

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022, divulgado na última sexta-feira (17), mostram Sergipe com 13,81% de analfabetos, pessoas que não saber ler e escrever – na faixa etária a partir dos 15 anos.

Em relação ao Censo de 2010, quando a taxa era de 18,4%, houve uma queda de 4,6 pontos percentuais (p.p.), oitava maior queda entre os estados em pontos percentuais. Nesta redução, Sergipe aparece em terceiro lugar no nordeste, abaixo do Rio Grande do Norte (13,86%) e Pernambuco (13,41%).

Já os resultados por município, Riachão do Dantas, no Centro-Sul sergipano, não fez o ‘dever de casa’ na área da educação, mesmo com uma professora à frente da gestão municipal, ou seja, a prefeita Simone Andrade (PSD).

O município está na lista dos três maiores índices de analfabetismo do Estado. Com 26,9%, Riachão compõe o ranking daquelas com maior número proporcional de pessoas que não sabem ler e escrever na faixa etária a partir dos 15 anos. Fica atrás apenas de Garuru e Poço Redondo.

Em Riachão do Dantas, 73,91% das pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas, totalizando 10.832.

Fonte assessoria