GESTÃO DE EMÍLIA ESCONDE INOPERÂNCIA ADMINISTRATIVA COM ACUSAÇÕES FALSAS, DIZ ASSESSORIA DE EDVALDO

Após a Prefeitura de Aracaju informar na última terça-feira (21) que o fornecimento de medicamentos e insumos essenciais está comprometido em 45 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), a assessoria de comunicação do ex-prefeito Edvaldo Nogueira emitiu uma nota nesta quarta-feira (22), contestando as acusações.

A nota diz que “não é verdade que a administração do prefeito Edvaldo Nogueira tenha tomado qualquer atitude para prejudicar a atual gestão de Aracaju. Cancelamentos de empenhos realizados no final de cada exercício financeiro são rotineiros no serviço público. Isso é informação básica administrativa, que deveria ser do conhecimento da atual gestora. Eles se referem a saldos de empenhos estimativos e que não geraram despesas no exercício financeiro”.

Ou seja, não foram entregues produtos referentes a esses empenhos e nem foram emitidas notas fiscais.

A alegação da atual gestão é uma mera justificativa para ocultar a sua inoperância e a incapacidade de dar seguimento às atividades rotineiras de aquisição de medicamentos para atender a população de Aracaju.

Os empenhos para a aquisição de medicamentos deveriam ter sido feitos pela nova gestão no dia 02/01/2025, a fim de assegurar o fornecimento dos insumos pelas empresas contratadas.

A nora encarra afirmando que “a responsabilidade por eventual prejuízo à população é única e exclusiva da atual gestão, que vem tentando esconder a sua ineficiência com notícias falsas e distorcidas”.

