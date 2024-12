Gestão  de Flávio Dias deixa um legado de transformação na comunidade de Telha

Após oito anos à frente da Prefeitura de Telha, o prefeito Flávio Dias se despede de sua gestão deixando um legado marcante e transformador para o Município. Conhecido como um gestor responsável e visionário, Flávio se destacou no Estado de Sergipe, colocando Telha no mapa das cidades mais desenvolvidas da região.

Durante seus dois mandatos, Flávio, ao lado do vice-prefeito Bidolo Freire e de uma equipe comprometida de secretários, implementou uma série de reformas e construções que mudaram a realidade do pequeno município da região do Baixo São Francisco. Entre as principais conquistas estão a construção de quadras poliesportivas, a pavimentação asfáltica e em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e nos povoados, além da reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas municipais. Essas iniciativas não apenas melhoraram a infraestrutura da localidade, mas também proporcionaram melhores condições de vida para os moradores de Telha.

Um dos pilares da gestão de Flávio Dias foi o compromisso com os servidores públicos. Durante seus oito anos de mandato, ele garantiu que os pagamentos fossem feitos em dia, um feito que trouxe segurança e estabilidade ao funcionalismo municipal. Essa responsabilidade fiscal é um dos muitos pontos que solidificaram sua reputação como um líder confiável e respeitado.

Transformação

Flávio Dias transformou Telha na “pequena notável” do Baixo São Francisco, destacando-se por sua capacidade de unir esforços em prol do desenvolvimento local. Sua gestão foi marcada por eventos que promoveram a cultura e a valorização da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento entre os telhenses.

Com a saída do cargo, Flávio passa o bastão para seu primo Lucas, que agora terá a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado por ele. A expectativa é alta quanto à continuidade das políticas públicas que já estão em andamento e à implementação de novas iniciativas que visem ainda mais melhorias para Telha.

Como é conhecido na região, o “Galeguinho Pé Embaixo” deixa uma marca incontestável na história da localidade. Sua visão e dedicação foram fundamentais para transformar Telha em um exemplo de gestão pública eficiente. Ao olhar para o futuro, tanto Flávio, quanto Lucas, compartilha o desejo comum de continuar construindo uma cidade próspera e acolhedora para todos os telhenses.

Texto e foto: Ascom

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS