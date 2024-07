Gestores e profissionais das engenharias, agronomia e geociências participam evento

Gestores e profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências participam de evento em Aracaju

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -Confea também vai estar presente.

Acontece no próximo dia 23 de julho, no auditório do Sebrae, em Aracaju, o seminário ‘Responsabilidade Civil – Profissionais e Conselhos em Diálogo’. A proposta é aproximar gestores e profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, da arquitetura e do urbanismo para discussão sobre a atuação profissional nessas áreas.

O evento, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), traz como palestrantes, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinícius Marchese e engenheiro eletricista e escritor, Claude Pasteur (Crea-SC). O diretor financeiro da Mútua-SE, André Luiz Araújo, também é um dos palestrantes do evento.

Vão participar do seminário, autoridades, secretários de obras de diversos municípios e representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU-SE).

O evento é gratuito e para participar é só se inscrever no link disponível na página do Crea-SE. O seminário tem início às 13h30.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPyR6kBftsoAVIKmgRNgYi8SfCS-_DA9KaWepmjZNKejSrA/viewform

