Gestores defendem união entre Estado e municípios para efetivar ações em benefício dos sergipanos

O governador de Sergipe em exercício, Zezinho Sobral, e o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, participaram nesta segunda-feira, 2, do Encontro de Novos Gestores ‘Caminhos para uma Gestão Eficiente’, realizado pela Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), em Aracaju, até esta terça-feira, 3. O evento é voltado para prefeitos e prefeitas eleitos, assim como equipes técnicas, e tem o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população.

A programação contempla temas como saúde, educação, assistência social, administração pública, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS Social, controle interno, portal da transparência e normativos para início de gestão. A iniciativa visa capacitar os novos gestores com informações que contribuirão para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.

Para Zezinho Sobral, o evento é uma oportunidade de reforçar a necessidade da colaboração coletiva para que os projetos e ações do Estado cheguem aos sergipanos de todos os municípios. “A gente tem aquilo que se chama de regime de colaboração, que é a parceria entre Estado e município em diversas ações. Existem parcerias na Inclusão e Assistência Social; parcerias na Saúde, um exemplo é o Opera; na Secretaria de Educação, através do ‘Alfabetizar pra Valer’, no combate ao alfabetismo; tem ações importantes no ICMS Social, uma questão que precisa ser observada pelos prefeitos, tudo isso envolve uma ação efetiva, na qual a gente precisa da participação de todos”, enumerou.

A vice-presidente da Fames, Silvany Mamlak, destacou a importância de o Estado participar do encontro. “Nós, enquanto Fames, temos o Governo do Estado como parceiros e a união de todos nesse grande encontro, que é justamente para capacitar os nossos prefeitos e a equipe técnica, é de fundamental importância para ouvir também o Estado, que através das suas ações, atua diretamente nos municípios sergipanos e, assim, construir uma sociedade mais justa. O papel da Fames é justamente unir os municípios sergipanos para que a gente possa discutir pautas municipalistas, normativas e orientar os municípios sergipanos para uma gestão mais eficiente para população”, colocou SiIvany.

Segundo Jorginho Araujo, encontros como o promovido pela Fames ratificam que a união entre os entes federativos, Assembleia Legislativa, bancada federal de Sergipe e instituições, como o Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Sergipe, é indispensável para enfrentar os desafios diários das gestões. “Essa união nos leva a fazer mais, nos leva a ter mais segurança para o agir e as ações do dia a dia, assim como para enfrentar os desafios impostos”, colocou o secretário.

O gestor da Casa Civil aproveitou a oportunidade para reforçar o perfil municipalista do governador Fábio Mitidieri. “Temos um governador que tem no seu DNA a veia dos municípios sergipanos, até por sua origem como vereador da capital Aracaju e também por ter sido um deputado federal que sempre esteve muito próximo dos municípios sergipanos. Ele continua gerindo nosso estado cada vez mais próximo de todos, seja nas ações diárias do Governo do Estado ou por meio de programas e ações, como o ‘Sergipe é aqui’, que já percorreu mais de 35 municípios do estado, ou o ‘Amei’ [Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil], que levará creches a todos os municípios sergipanos, entre outros”, lembrou Jorginho Araujo.

