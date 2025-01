GESTORES MUNICIPAIS DEVEM INFORMAR OS NOMES DOS CONTROLADORES INTERNOS AO TRIBUNAL DE CONTAS

As informações relativas aos profissionais que ficarão responsáveis pelo setor de controle interno das prefeituras e câmaras municipais sergipanas devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio do seu sistema da auditoria, o Sagres.

A medida visa contribuir para uma atuação coordenada entre a Corte e os controladores, além de fortalecer a transparência e legalidade dos atos administrativos.

“É fundamental que tenhamos essas informações, pois o controlador interno desempenha uma das principais funções no contexto da administração pública ao assegurar a legalidade nas ações realizadas pelos gestores”, afirma a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo.

O cadastro é feito de maneira simples: basta acessar o Sagres e informar por meio de ofício os dados do responsável pelo cargo.

Para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao Sagres, a Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT) do TCE mantém ativo o e-mail: integracao.jurisdicionado@tce.se.gov.br.

Texto e foto DICOM/TCE