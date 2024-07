Gilberto Kassab destaca importância do apoio do PSD a Luiz Roberto

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, participou de uma reunião de alinhamento reunindo lideranças e todas as pré-candidatas e pré-candidatos do partido em Sergipe para as eleições 2024. Na ocasião, ele fez questão de ressaltar a importância do apoio à pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) na capital, destacando a importância de se buscar avanço e projeção positiva para o pleito de outubro. O encontro ocorreu no último domingo, 28.

Gilberto Kassab está percorrendo o país alinhando as estratégias do partido buscando dinamizar os resultados que consolidam as principais “bandeiras” do partido, desde a sua fundação. “Estamos percorrendo o país, conversando com todos os nossos pré-candidatos, alinhando as estratégias de avanço e integração com partidos aliados. Deixo Aracaju muito feliz na certeza de que temos um excelente candidato, aliado de primeira hora, numa saudável composição que vai levar Luiz Roberto a ser prefeito de Aracaju”, destacou.

O presidente estadual do PSD, o governador Fábio Mitidieri, destacou o momento de crescimento do partido e do arco de alianças construtivas para promover desenvolvimento, inclusão e a consequente melhoria da qualidade de vida da população. “Para alcançarmos esses resultados necessitamos de uma campanha vitoriosa. Isso passa por planejamento, estratégia, comunicação e corpo a corpo na rua. Como governador, procuro construir alianças com o nosso partido forte e com o nosso agrupamento forte. Aqui em Aracaju, Luiz Roberto, você pode contar com o PSD na caminhada ao seu lado, pois você será o prefeito de Aracaju”, declarou Mitidieri, ao destacar a sincronia de ações que evidenciam Sergipe e Aracaju como destaques nacionais em qualidade de vida.

Para o pleito deste ano, o PSD vai concorrer com candidatos a prefeito em 47 municípios sergipanos, consolidando-se como o maior partido do estado. Participaram do encontro a deputada federal Katarina Feitoza, que é a vice-presidente estadual do partido, além do presidente do PSD Jovem e secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, a primeira-dama e secretária de Assistência, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, dentre outras lideranças estaduais e municipais e vereadores da capital.

