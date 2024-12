Gilmar Carvalho: “tudo está nas mãos de meu advogado”

O ex-deputado estadual, radialista e jornalista Gilmar Carvalho, postou na manhã deste domingo (15) em seu site, o NE Noticias, a informação de que “várias emissoras de rádio têm me procurado. Decidirei!”, escreveu Gilmar.

Ao final, Gilmar disse que “tenho muita alegria pela maneira que tenho sido recebido em todos os lugares onde vou. Mais não posso falar porque tudo está nas mãos de meu advogado”.

Veja o texto na integra:

Em respeito a todos os que têm enviado mensagens e manifestado algum tipo de preocupação comigo, aviso que não mais voltarei ao rádio ESTE ANO..

Tenho recebido várias propostas, que analisarei.

Várias emissoras de rádio têm me procurado. Decidirei!

Vou ouvir, primeiro, politicamente, além dos que me procurarem e me procuraram, meu amigo Airton Martins, prefeito eleito do município de Barra dos Coqueiros.

Muitos disseram a mim que nem sabiam que eu seria candidato a mandato eletivo este ano.

Até mesmo no momento da votação, tive que mostrar meu número, pois muitos disseram que não sabiam que eu seria candidato.

Quis desistir várias vezes. Não o fiz porque o ex-senador Eduardo Amorim foi muito correto comigo.

Seria uma loucura ter sido eleito vereador em Aracaju diante do que recebo como ex-deputado estadual.Aracaju.

Tenho muita alegria pela maneira que tenho sido recebido em todos os lugares onde vou.

Mais não posso falar porque tudo está nas mãos de meu advogado.

Gilmar Carvalho