GILVANETE LOSILLA OFICIALIZA A CANDIDATURA À VAGA DE DESEMBARGADORA DO TJ/SE PELO QUINTO CONSTITUCIONAL

A advogada Gilvanete Losilla oficializou, nesta terça-feira, 28, sua inscrição para disputar a vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, dentro da formação da lista sêxtupla constitucional organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE).

O ato de inscrição contou com a presença de diversos apoiadores, que fizeram questão de acompanhar a candidata e manifestar reconhecimento por sua trajetória marcada pela dedicação, competência e compromisso com a justiça.

Gilvanete Losilla ressaltou que a decisão de disputar a vaga no Tribunal de Justiça nasce do desejo de contribuir ainda mais com o fortalecimento da Justiça sergipana. “Chegar até aqui é fruto de muita dedicação, fé e trabalho. A advocacia me formou como profissional e como ser humano. Ouvir que minha candidatura inspira outras pessoas é, para mim, o maior reconhecimento que alguém pode receber”, declarou a procuradora.

Com uma trajetória que une mérito acadêmico, compromisso público e sensibilidade humana, Gilvanete Losilla consolida sua candidatura como símbolo de representatividade e inspiração para toda a advocacia sergipana, especialmente para as mulheres que, como ela, acreditam que o esforço e a integridade podem transformar realidades.

Breve biografia

Natural de Olindina (BA), filha de Julio Marinho dos Santos e Josefa Barbosa dos Santos, Gilvanete carrega uma história de superação e fé. Quinta de sete filhas, cresceu em uma família simples, mas guiada por valores sólidos e pelo incentivo ao estudo. Desde criança, alimentava o sonho de se tornar advogada, o que se concretizou com muito esforço, determinação e apoio da família e amigos.

Aos 17 anos, mudou-se para Aracaju, onde ingressou no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1999. Foi a única aluna de sua turma egressa da escola pública. Concluiu o curso em 2003 com láurea universitária, obtendo a maior média geral ponderada entre todos os formandos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFS.

Sua trajetória profissional é marcada pela excelência e pelo comprometimento com o serviço público e a advocacia sergipana. Gilvanete é advogada com mais de 15 anos de experiência, atuando nas áreas de Direito Civil, Processual Civil e Direito Público. Iniciou sua carreira no escritório Carlos Alberto Menezes Advocacia (2004), foi técnica judiciária do Tribunal de Justiça de Sergipe (2005-2008), defensora pública do Estado (2008-2009) e, desde 2009, é procuradora do Estado de Sergipe.

Na Procuradoria-Geral do Estado, desempenhou importantes funções de liderança, como Procuradora-Chefe da Coordenadoria Judicial Cível, Assuntos Fundiários e Patrimônio Público (2021–2023) e, mais recentemente, Corregedora-Geral da Advocacia-Geral do Estado (2023–2025). À frente da Corregedoria, destacou-se pela postura humanizada e pela escuta ativa, promovendo a acessibilidade, o respeito e a valorização dos servidores e colegas procuradores.

