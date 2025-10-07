Gleice Queiroz é nomeada como Secretária da Comunicação de Aracaju

A jornalista Gleice Queiroz foi nomeada nesta segunda-feira (06), como a nova Secretária Municipal da Comunicação Social da Prefeitura de Aracaju. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do município.

Ela foi nomeada pela prefeita Emília Corrêa (PL) para substituir Ricardo Marques (Cidadania), que também é vice-prefeito da capital sergipana. Ela já exercia a função de adjunta de Ricardo Marques.

Gleice Ane Queiroz, natural da cidade de Maruim, é formada em jornalismo pela Universidade Tiradentes e mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe. Ela atua há quase 20 anos na área de comunicação pública, estando a frente de diversas secretarias, e também já foi assessora parlamentar.

