GOVERNADOR ACOMPANHA INÍCIO DE OBRAS DE ADUTORA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LAGARTO E RIACHÃO DO DANTAS

Em seguimento à agenda desta quarta-feira, 19, no centro-sul sergipano, o governador Fábio Mitidieri esteve no município de Riachão do Dantas para acompanhar o início de mais uma obra de abastecimento de água realizada pela Iguá Sergipe, empresa vencedora do leilão da concessão parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe. O projeto prevê a implantação de uma tubulação de 25 quilômetros entre o povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, e o município de Lagarto, e deve beneficiar mais de 20 mil habitantes após a conclusão.

Na ocasião, o governador destacou a importância do projeto para solucionar a escassez hídrica na região e ressaltou o esforço conjunto do governo, da Iguá e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para antecipar melhorias. “Com certeza, é uma obra relevante no combate à falta d’água, e agora, com a chegada da Iguá e em parceria com a Deso, a gente começa a resolver esse problema. Essa obra representa um investimento de R$ 8 milhões da Iguá e R$ 3 milhões da Deso, beneficiando diretamente cerca de 20 mil pessoas”, considerou Fábio Mitidieri.

Esta é a terceira obra emergencial da Iguá Sergipe desde o início da fase de operação assistida. Além de Riachão do Dantas, a companhia já iniciou intervenções em Poço Redondo, no dia 17 de fevereiro, e em Porto da Folha, no dia 18 de março. Ainda neste mês, também será iniciada a obra entre Itabaiana e Moita Bonita.

Segundo o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, as obras antecipadas visam melhorar a regularidade no abastecimento de água. “Essa é uma das quatro obras que o governador nos solicitou antecipar ainda no período de operação assistida. O objetivo é garantir independência hídrica para a região, levando água com qualidade e regularidade para milhares de famílias. Além da adutora de 25 quilômetros, também instalaremos novos equipamentos para garantir a distribuição eficiente”, explicou.

O presidente da Deso, Luciano Goes, ressaltou que a obra solucionará um problema histórico. “Depois de 40 anos, o governador Fábio Mitidieri traz essa adutora para ligar Lagarto, Riachão do Dantas e Tanque Novo, atendendo mais de cinco povoados e beneficiando diretamente 20 mil pessoas. A vazão de água passará de 30 para 41 litros por segundo, resolvendo de forma definitiva o problema da escassez no município”, assegurou.

O prefeito de Riachão do Dantas, Lucivaldo Dantas, também celebrou o início da obra. “Nossa região tem sofrido muito com a falta d’água, e agora, com essa nova adutora, teremos um abastecimento regular para a população. É uma felicidade imensa ver essa parceria entre o Governo do Estado, a prefeitura e a Iguá trazer melhorias reais para o nosso povo”, disse o prefeito.

Mais obras

Além das obras de abastecimento, em Riachão, o governador também visitou as intervenções de pavimentação granítica no povoado Tanque Novo, um investimento de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

“Hoje estamos acompanhando diversas obras que vão mudar a realidade da população. Começamos com a adutora e agora estamos acompanhando o calçamento de 10 mil metros quadrados, que vai acabar com os problemas da lama e da poeira na região”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, detalhou os serviços realizados. “Estamos executando a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Tanque Novo. Além do calçamento, serão feitos meio-fio e calçadas, garantindo uma urbanização completa para a população. A previsão é que essa parte da obra seja concluída em aproximadamente um mês”, explicou.

A agenda do governador no município incluiu ainda uma visita ao ginásio de esportes do povoado Tanque Novo, que está 92% executada com recursos de emenda parlamentar de Fábio Mitidieri ainda enquanto deputado federal. “Será mais um espaço para lazer e prática esportiva da população”, pontuou o governador.

Foto: César de Oliveira