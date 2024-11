Governador acompanha posse do procurador-geral de Justiça do MPSE

Nesta segunda-feira, 25, o governador Fábio Mitidieri participou da solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Nilzir Soares Vieira Júnior. A cerimônia, realizada na sede do MPSE, marcou o início do biênio 2024/2026 na chefia da instituição. Nilzir sucede o procurador Manoel Cabral Machado Neto, que esteve à frente do órgão nos últimos quatro anos.

Nilzir Soares Vieira Júnior foi nomeado pelo governador no dia 4 de novembro, após ser eleito como candidato único em um pleito inédito na história do MPSE, realizado em 18 de outubro. Ele obteve 127 votos de procuradores e promotores de Justiça, consolidando sua liderança como uma escolha unânime entre os integrantes do Ministério Público de Sergipe.

Durante o evento, o governador destacou a relevância do trabalho do Ministério Público para a sociedade e reafirmou o apoio do Governo do Estado à instituição. “Eu quero parabenizar Nilzir, que chega merecidamente ao cargo de procurador-geral de Justiça. É um técnico muito preparado, que tem uma excelente relação conosco. Quem ganha com isso é a sociedade. Quando temos uma Procuradoria, um Governo do Estado e uma Assembleia Legislativa em sintonia, os benefícios chegam diretamente à população. Desejo-lhe todo sucesso nessa nova missão”, afirmou.

Em seu discurso, Nilzir Soares Júnior destacou os desafios da nova gestão e reforçou seu compromisso com a defesa dos direitos fundamentais, a promoção da cidadania e o fortalecimento do Ministério Público. “A Constituição e as luzes do Estado pautam minha trajetória. Assumo com entusiasmo a maior missão da minha vida e com o compromisso de aproximar ainda mais o Ministério Público de cada cidadão e cidadã que necessita de seus serviços. Buscaremos ampliar a eficiência institucional com iniciativas como concurso público e investimentos em inteligência artificial, sempre em defesa da juridicidade, da democracia e dos direitos fundamentais”, declarou.

Nilzir também agradeceu ao governador pela confiança. “Meu reconhecimento público ao governador Fábio Mitidieri pela atenção dispensada não só ao Ministério Público, mas a todos os poderes e instituições. Esse compromisso fortalece a relação republicana necessária para atender às demandas da sociedade”, disse.

O procurador-geral que deixa o cargo, Manoel Cabral Machado Neto, também aproveitou a ocasião para agradecer ao governador. “Quero expressar minha gratidão ao governador pelos últimos dois anos de convivência e pelo apoio irrestrito às ações do MPSE. Sempre vi um governador sensível, preocupado em defender o cidadão sergipano, preocupado em gerar empregos e em proporcionar condições dignas para a nossa população. Esse reconhecimento é de todos que aqui estão”, declarou.

Trajetória

Natural de Pão de Açúcar (AL) e criado em Propriá (SE), Nilzir Soares Júnior construiu uma carreira consolidada no Ministério Público de Sergipe, onde ingressou em 2003. Ele é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes (Unit).

Ao longo de sua trajetória, atuou em diversos municípios do interior sergipano, como Nossa Senhora da Glória, Neópolis, Japaratuba, Tobias Barreto e Propriá. Também ocupou posições estratégicas, como chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça (2020-2023) e presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) em dois mandatos.

Nilzir desempenhou papel relevante no combate às organizações criminosas e na defesa de direitos fundamentais, especialmente na área da saúde. Recentemente, recebeu o Título de Cidadão Sergipano em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação ao estado.

