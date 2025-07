GOVERNADOR ANUNCIA CERCA DE R$ 20 MI EM INVESTIMENTOS PARA GENERAL MAYNARD E REGIÃO NO “SERGIPE É AQUI”

Durante a 53ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta sexta-feira, 25, no município de General Maynard, o governador Fábio Mitidieri anunciou um pacote de investimentos de cerca de R$ 20 milhões em obras e ações que beneficiarão diretamente a população local e cidades vizinhas. As iniciativas incluem obras de pavimentação, infraestrutura viária e mobilidade urbana.

Entre os principais anúncios estão autorização para o início da execução de 6.000 m² de pavimentação granítica e execução de 14.000 m² de pavimentação asfáltica e autorização para publicação do edital para implantação e pavimentação da Rodovia SE-343, que liga o povoado Pinga Fogo ao acesso de General Maynard, com extensão aproximada de 3,7 km, um investimento estimado em mais de R$ 13 milhões.

De acordo com Fábio, essas iniciativas têm como foco melhorar a vida das pessoas. “Viemos com trabalho, com resultado e com investimentos reais. Estamos colocando recursos onde há necessidade e cuidando da população de perto. General Maynard e toda a região podem contar com um governo que escuta, atende e realiza”, destacou.

O prefeito da cidade, Marcones Melo, agradeceu ao governador por levar investimentos que mudam a vida dos moradores de toda a região . “Com o anúncio da pavimentação de ruas e implantação da rodovia SE-343, Fábio mostra que compreende os benefícios que traz a nossa população, porque essa pista, por exemplo, que liga General ao pinga-fogo, é importantíssima para a nossa economia, para acesso a serviços de saúde, para o dia a dia da nossa população. Hoje, diante dos anúncios do governador, posso dizer que, agora, o desenvolvimento chegou”, comemorou.

Na ocasião, também foi autorizada inclusão no Programa Acelera Sergipe da obra de calçamento, com ciclovia, ligando a sede de General Maynard ao povoado Pedro Gonçalves, com extensão de dois quilômetros e valor estimado em R$ 3.389.867,48. A obra reforça o compromisso do Governo com a mobilidade segura e sustentável nas pequenas cidades do interior sergipano.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto Dantas, fez um apanhado das iniciativas do governo na localidade. “São investimentos significativos trazidos pelo governador Fábio, na ordem de quase R$ 20 milhões . E isso só hoje porque o governo tem realizado obras aqui, como o Centro Comunitário de General Maynard, no povoado Leite Neto, que está com 90% da obra concluída e o seu investimento chega a pouco mais de R$ 477 mil”, ressaltou.

O “Sergipe é aqui” levou mais de 160 tipos de serviços públicos gratuitos para a população nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação e infraestrutura, concentrados no entorno do Centro de Excelência Professora Maria Conceição Santana. Além de atendimentos médicos e odontológicos, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica e cadastro para castração de animais, os moradores também participaram de oficinas educativas e ações de inclusão produtiva.

Durante o evento foram entregues certificados do programa Qualifica Sergipe, que simboliza a formação de novos profissionais prontos para o mercado de trabalho. Também foi assinado o decreto de transferência simbólica da capital do estado para General Maynard, reforçando o compromisso da gestão em levar o Governo para onde o povo está. A cerimônia contou, ainda, com a assinatura do termo de cooperação com o município de Poço Redondo, que sediará a próxima edição do programa.

Foto: Reinaldo Moura