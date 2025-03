GOVERNADOR ANUNCIA FABIANO OLIVEIRA PARA A EMSETUR E VALADARES FILHO PARA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta terça-feira (18), os novos nomes para compor a administração pública estadual.

Na Secretaria Especial de Cultura (Secult), criada em dezembro de 2024, Valadares Filho assume o cargo de secretário, e Fabiano Oliveira ficará à frente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

Durante o anúncio, o governador destacou a importância da Cultura e do Turismo para a gestão estadual e reforçou que a nova estrutura visa fortalecer políticas públicas nas áreas. “A pauta hoje é Turismo e Cultura. Todo mundo sabe como a nossa gestão tem dado visibilidade e concretizado ações públicas nessas áreas. Para fortalecer essas políticas, estamos convidando nosso amigo Valadares Filho para ser secretário de Cultura do Estado e Fabiano Oliveira para revitalizar nossa Emsetur”, declarou.

Ele também enfatizou a integração da Secretaria de Cultura com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), sob a direção de Gustavo Paixão, e com a equipe da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), comandada pelo secretário Marcos Franco.

Segundo o governador, essa estrutura ampliará as condições de trabalho e fortalecerá o setor. “Viva a nossa cultura, viva o nosso turismo! Que possamos gerar mais emprego e mais oportunidades por meio dessas pautas que mexem no coração do povo sergipano”, disse o chefe do Executivo estadual.

Ao ser anunciado para a função na Secretaria Especial de Cultura, Valadares Filho agradeceu o convite e reafirmou o compromisso de fortalecer o setor. “A cultura é a alma do povo. Junto com a equipe técnica da Funcap e com o Governo do Estado, vamos trabalhar para que a cultura e o turismo cresçam ainda mais em Sergipe”, afirmou.

Já Fabiano Oliveira, futuro presidente da Emsetur, destacou a importância da reestruturação da empresa para impulsionar o turismo estadual. “Esse é um grande desafio, mas, com a determinação do nosso governador, estamos prontos para desenvolver o turismo, gerar emprego e renda e fortalecer essa política pública tão essencial para Sergipe”, colocou.

Currículo

Fabiano Oliveira iniciou sua trajetória profissional no setor de entretenimento e turismo, destacando-se como idealizador de eventos como o Pré-Caju. Foi deputado estadual e vereador por Aracaju, além de ter presidido a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e ter assumido a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo.

Valadares Filho é administrador formado pela Universidade Tiradentes (Unit). Exerceu três mandatos como deputado federal por Sergipe entre 2007 e 2019. Ocupou a função de assessor especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria-Geral da Presidência e secretário municipal de Governo da Prefeitura de Aracaju.

Foto: Arthur Soares