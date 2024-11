Governador anuncia nomeação 55 aprovados no concurso da Adema

O governador empossou dois delegados e 54 novos agentes da Polícia Civil

Em continuidade ao trabalho de ampliação do quadro de servidores estaduais, o governador Fábio Mitidieri anunciou a nomeação dos aprovados no concurso público da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, 26. Foram preenchidas 55 vagas, sendo 20 para técnicos ambientais de nível médio e 35 para analistas ambientais de nível superior, contemplando diversas especialidades.

O concurso, homologado na última sexta-feira,22, marca uma conquista histórica para o maior órgão ambiental do estado. As vagas foram distribuídas entre ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência (PcD). Para técnicos ambientais de nível médio, foram destinadas 14 vagas de ampla concorrência, quatro para PcD e duas para candidatos negros. Já para analistas ambientais, as oportunidades foram divididas entre Geologia e Geografia (8), Biologia e Ecologia (6), Engenharias (10), áreas agrárias como Engenharia Agronômica e Zootecnia (8) e outras especialidades (3).

“São 55 novos técnicos da Adema que estão sendo nomeados hoje. Já assinei a nomeação, agora eles entregarão a documentação para que, em cerca de 30 dias, daremos a posse efetiva”, destacou o governador, reforçando o compromisso de sua gestão em promover avanços na administração pública.

Trâmite

Os novos servidores, após a apresentação da documentação e realização de exames admissionais, participarão de um curso de formação, previsto para janeiro de 2025, em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo.

A presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti, destacou que a chegada dos novos servidores possibilitará a ampliação da capacidade operacional do órgão. “Essa convocação é um marco histórico não só para a Adema, mas também para o Meio Ambiente em Sergipe. O fortalecimento do maior órgão ambiental do estado significa a ampliação da sua capacidade de atuação, tanto na área do licenciamento quanto de fiscalização. Eu, como engenheira ambiental, fico gratificada por poder fazer parte deste momento tão importante da Adema, podendo testemunhar a sensibilidade do governador com a pauta ambiental no nosso estado”.

Concursos

Atualmente, o Governo de Sergipe administra 17 concursos públicos, com um total de 530 convocações realizadas. Sob a atual gestão, foram homologados seis concursos: Sead , Sefaz, SSP/PCSE , SSP/COGERP, Emdagro, PGE e Adema. Além disso, nove concursos estão em andamento ou prestes a serem anunciados. Destacam-se os processos para a Agrese, Renascer, Sead, PMSE, SES, Seasic, Sefaz e Seduc.

Foto: Reinaldo Moura