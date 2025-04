Governador diz que o projeto do Canal de Xingó será redimensionado

Menos de uma semana após receber ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, para tratar sobre o Novo PAC, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, cumpre agenda estratégica em Brasília (DF) com foco na viabilização de recursos para o início das obras do Canal de Xingó — um dos maiores e mais aguardados projetos de infraestrutura hídrica do estado.

Após reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira; e com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, foi definida a remodelagem do projeto, que beneficiará diretamente a região do alto sertão sergipano, historicamente marcada pela escassez hídrica.

“A gente acompanha a história do Canal de Xingó. São décadas de espera da população, e esse sonho nunca esteve tão perto de se tornar realidade. A expectativa agora é lançar o edital dessa obra importante para o sertão e para o estado. Quero agradecer ao presidente Lula e ao governo federal que, mais uma vez, estendem a mão ao povo de Sergipe”, comentou Fábio Mitidieri.

O Canal de Xingó é uma obra estruturante que visa captar águas do Rio São Francisco para abastecimento humano, irrigação agrícola e uso industrial. O projeto tem potencial para transformar a realidade socioeconômica de diversos municípios, promovendo segurança hídrica, geração de emprego e ampliação da produtividade no semiárido.

O ministro Márcio Macedo informou que, na próxima semana, as equipes de Sergipe e do governo federal voltam a discutir o assunto. “Tivemos uma reunião extraordinária, com avanços significativos. Foi apresentado novo projeto do Canal de Xingó, redimensionado para o PAC, e na próxima semana teremos mais duas reuniões técnicas. Estamos confiantes que, em breve, o presidente e o governador anunciarão boas novas”, revelou.

Acompanharam o governador na missão institucional o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas; a secretária da Fazenda, Sarah Andreozi; o diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Carlos Anderson Pedreira; e o diretor técnico do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), Igor Albuquerque.

A articulação política em Brasília reforça o compromisso do Governo de Sergipe em destravar grandes projetos de impacto social e econômico, buscando parcerias e investimentos para garantir desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população sergipana.

Histórico

O andamento do Canal de Xingó é uma pauta de Fábio Mitidieri desde que assumiu a gestão. Em abril de 2023, ele esteve reunido com o diretor-presidente da Codevasf, quando solicitaram apoio do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), para autorização da publicação do edital de licitação para construção do Canal. Em junho do mesmo ano, o chefe do Executivo sergipano retornou à Codevasf, para tratar da obra. No mês seguinte, esteve com governadores para alinhar a execução e andamento desses investimentos. No mês de agosto, participou de reunião online com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre obras em Sergipe contempladas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, na ocasião, tratou também da Adutora do Leite.

Foto: Arthur Soares